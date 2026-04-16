Kuda ide ovaj bolesni svet!? Ralf Šumaher se ženi sa muškarcem, a šta je tek uradila njegova bivša žena

Bivši vozač Formule 1 i mlađi brat legendarnog Mihaela Šumahera, Ralf Šumaher (50), sprema se da se u maju venča sa svojim partnerom Etjen Buske-Kasanjom (36), a ceo događaj će pažljivo pratiti televizijske kamere.

Ljubavna priča poznatog para postaće centralni deo dokumentarne serije od četiri dela pod simboličnim naslovom "Ralf i Etjen: Kažemo da". Sam Šumaher je potvrdio vest na prezentaciji televizijskog programa Skaj.

- Prolazimo kroz život zajedno, a ova serija dokumentuje upravo to: našu svakodnevicu, naš posao, naše razlike i sličnosti - rekao je tom prilikom.

Par je objavio veridbu u februaru 2026. godine, nakon što je Šumaher javno objavio svoju vezu u julu 2024. Proslava venčanja biće pravi trodnevni maraton, a održaće se u glamuroznom Sen Tropeu na Azurnoj obali, gde par provodi veći deo godine. Etjen, rođeni Francuz, i Ralf su tamo pronašli svoj dom, pošto su se upoznali u Monaku. U oktobru 2025. godine proslavili su treću godišnjicu veze i sada su spremni da naprave sledeći korak.

— Blick (@Blickch) April 15, 2026

- Volela bih da me je Ralf uključio ili bar nešto učinio da budem deo njegove odluke, to bi bio znak poštovanja. Tokom njegove karijere u Formuli 1, bilo je mnogo glasina. Pitala sam ga da pojasni da li je istina ono što se govori, ali je on to uvek poricao. Govorio mi je da sve umišljam i da mi je potrebna psihološka pomoć - jednom je rekla Kora o svom bivšem mužu.

Kasnije je otkrila da je zapalila venčanicu, očajna jer ju je bivši muž prevario na način da nije znala šta se dešava između njega i drugog muškarca. Javno se žalila na ovo, tvrdeći da Ralf nije bio dovoljno iskren prema njoj. Međutim, nakon razvoda, bivši supružnici su ostali u dobrim odnosima, a Kora je javno poželela paru sve najbolje u zajedničkom životu, pokazujući da među njima nema loše krvi.

