„Musketari“ opet u društvu najboljih: Kraljevačka Ribnica naredne sezone igraće u elitnom rangu srpske odbojke
Maksimalnom pobedom protiv Slovena iz Rume (3:0) pred svojim navijačima u poslednjem kolu Prve lige, odbojkaši kraljevačke Ribnice osvojili su prvo mesto i potpuno zasluženo izborili plasman u Superligu - elitni rang srpske odbojke.
Posle samo godinu dana provedenih u prvoligaškoj konkurenciji, popularni „musketari“ iz grada na Ibru u kojem su ponikli i stasali velikani srpske i svetske odbojke Dejan Brđović, braća Veljko i Vlado Petković, braća Nikola i Uroš Kovačevičć i Srećko Lisinac, kao i ostali brojni asovi magične igre na mreži, uspeli su da izbore povratak u društvo najboljih.
- Teška sezona od prvog do poslednjeg kola. Iako smo gotovo sve vreme bili na liderskoj poziciji, na kraju je jedan set odlučio o prvom mestu. Ponosan sam na igrače i trenere Miloša Živanovića i Vlada Petkovića koji su se izborili sa pritiskom i Ribnicu vratili na glavnu scenu gde joj, po svemu što je dala jugoslovenskoj i srpskoj odbojci, i jeste mesto – kaže Ivan Todorović, kapiten i sportski direktor Kraljevčana.
Posle analize minule, prema Todorovićevim rečima, vrlo brzo uslediće sklapanje mozaika za narednu sezonu i jačanje kluba i u infrastrukturnom, organizacionom i kadrovskom smislu.
- Ove sezone promovisali smo mlade igrače poput Kovačevića, Kočovića, Petkovića, braće Delević i drugih koji su, po mom mišljenju, pravo blago kraljevačke i srpske odbojke. Pokušaćemo da ekipu dodatno ojačamo iskusnim, proverenim igračima na određenim pozicijama i potruditi se da tim sklopimo pre početka letnjih priprema – dodaje Todorović.
Pre pet godina, podsećamo, Ribnica je osvojila nacionalni Kup, drugi put posle 1978., zatim predstavljala Srbiju i na evropskoj sceni. Sada, sportska i odbojkaška javnost u Kraljevu očekuju da „musketari“ najpre ponovo postanu stabilan član društva najboljih, a da se potom, u skladu sa okolnostima i mogućnstima, pred njih postave i ambiciozniji ciljevi.
VOJNIK RIBNICE
IAKO dobrano „gazi“ petu deceniju života, Ivan Todorović (45) i minule sezone je sa kapitenskom trakom oko ruke predvodio Kraljevčane u pohodu na Superligu.
- Kao najiskusniji Bićanin i ja smo tu bili da „vučemo“ ekipu, da budemo podstrek i podrška mladima da se izbore sa svim izazovima, da podmetnemo leđa kada zatreba, da im pomognemo. Još se dobro osećam na terenu i dok bude tako, kao vojnik Ribnice, biću spreman da pomognem – ističe Todorović.
Preporučujemo
"Grobari" u transu! KK Partizan objavio spektakularnu vest
15. 04. 2026. u 14:22
Večiti derbi - novi čin: Partizan poslao poruku "grobarima" pred dolazak Zvezde!
15. 04. 2026. u 14:10
Istorijska odluka: Srbija će prvi put ovako dobiti šampiona u košarci!
15. 04. 2026. u 13:50
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Kao da se ništa nije desilo: Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger objavama oduševili mnoge!
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju.
15. 04. 2026. u 12:43
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)