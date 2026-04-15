„Musketari“ opet u društvu najboljih: Kraljevačka Ribnica naredne sezone igraće u elitnom rangu srpske odbojke

Maksimalnom pobedom protiv Slovena iz Rume (3:0) pred svojim navijačima u poslednjem kolu Prve lige, odbojkaši kraljevačke Ribnice osvojili su prvo mesto i potpuno zasluženo izborili plasman u Superligu - elitni rang srpske odbojke.

G.Šljivić

Posle samo godinu dana provedenih u prvoligaškoj konkurenciji, popularni „musketari“ iz grada na Ibru u kojem su ponikli i stasali velikani srpske i svetske odbojke Dejan Brđović, braća Veljko i Vlado Petković, braća Nikola i Uroš Kovačevičć i Srećko Lisinac, kao i ostali brojni asovi magične igre na mreži, uspeli su da izbore povratak u društvo najboljih.

Slavlje odbojkaša Ribnice

- Teška sezona od prvog do poslednjeg kola. Iako smo gotovo sve vreme bili na liderskoj poziciji, na kraju je jedan set odlučio o prvom mestu. Ponosan sam na igrače i trenere Miloša Živanovića i Vlada Petkovića koji su se izborili sa pritiskom i Ribnicu vratili na glavnu scenu gde joj, po svemu što je dala jugoslovenskoj i srpskoj odbojci, i jeste mesto – kaže Ivan Todorović, kapiten i sportski direktor Kraljevčana.

Ivan Todorović

Posle analize minule, prema Todorovićevim rečima, vrlo brzo uslediće sklapanje mozaika za narednu sezonu i jačanje kluba i u infrastrukturnom, organizacionom i kadrovskom smislu.

Sa utakmice odbojkaša Ribnice

- Ove sezone promovisali smo mlade igrače poput Kovačevića, Kočovića, Petkovića, braće Delević i drugih koji su, po mom mišljenju, pravo blago kraljevačke i srpske odbojke. Pokušaćemo da ekipu dodatno ojačamo iskusnim, proverenim igračima na određenim pozicijama i potruditi se da tim sklopimo pre početka letnjih priprema – dodaje Todorović.

Trener Živanović na rukama igrača

Pre pet godina, podsećamo, Ribnica je osvojila nacionalni Kup, drugi put posle 1978., zatim predstavljala Srbiju i na evropskoj sceni. Sada, sportska i odbojkaška javnost u Kraljevu očekuju da „musketari“ najpre ponovo postanu stabilan član društva najboljih, a da se potom, u skladu sa okolnostima i mogućnstima, pred njih postave i ambiciozniji ciljevi.

Sa utakmice odbojkaša Ribnice

VOJNIK RIBNICE

IAKO dobrano „gazi“ petu deceniju života, Ivan Todorović (45) i minule sezone je sa kapitenskom trakom oko ruke predvodio Kraljevčane u pohodu na Superligu.

- Kao najiskusniji Bićanin i ja smo tu bili da „vučemo“ ekipu, da budemo podstrek i podrška mladima da se izbore sa svim izazovima, da podmetnemo leđa kada zatreba, da im pomognemo. Još se dobro osećam na terenu i dok bude tako, kao vojnik Ribnice, biću spreman da pomognem – ističe Todorović.