Tragedija! Preminuo čuveni sportista u 36. godini života
ODLAZAK velikog sportiste i humanitarca
Tužne vesti stižu iz Škotske, gde je život izgubio iskusni ultramaratonac Dejvid Pariš (35) tokom pokušaja obaranja rekorda na jednoj od najtežih ruta u Velikoj Britaniji.
Pariš je trčao čuvenu rutu Kejp Rrat Trejl, dugu oko 376 kilometara, koja vodi od Fort Vilijama do Kejp Rrata. Njegovo telo pronađeno je u zabačenom planinskom području Kintejl u subotu oko 22.25 časova, potvrdila je škotska policija, uz napomenu da nema sumnjivih okolnosti.
Reč je o izuzetno zahtevnoj ruti koja prolazi kroz nepristupačne delove kao što su Lohaber, Knajdart, Eplkros i Toridon, a važi za jednu od najtežih staza za trčanje u prirodi u Ujedinjenom Kraljevstvu, prenosi San.
Pariš nije bio samo vrhunski sportista – ovu avanturu započeo je i iz humanitarnih razloga. Pokušavao je da prikupi novac za spasilačke službe u planinama, u znak sećanja na svog prijatelja Luku Ajrlenda, koji je stradao 2014. godine tokom trčanja u planinama.
Bivši pripadnik Kraljevskih marinaca i član lokalnog trkačkog kluba iz Damfriza, Pariš je osvojio upravo ovu trku 2023. godine, iako se takmičarskim trčanjem bavio relativno kratko. Njegova priča, energija i posvećenost učinili su ga inspiracijom za mnoge u svetu ultramaratona.
Brojne poruke saučešća i oproštaja već pristižu, a zajednica trkača ističe da je njegov odlazak nenadoknadiv gubitak – kako za sport, tako i za sve koji su ga poznavali.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
Pred početak plej-ofa: Zvezda objavila sve do detalja!
15. 04. 2026. u 11:38
Vanredno saopštenje Ljajića! Predsednik Partizana otkrio da li je smanjen dug!
15. 04. 2026. u 11:22
Zvezda završila veliko pojačanje! Potpisuje ubojiti strelac!
15. 04. 2026. u 11:13
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine tiču se i Srbije.
14. 04. 2026. u 16:58
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)