VEČITI DERBI U FUTOGU: Vaterpolisti Crvene zvezde u prvom meču četvrtfinala plej-ofa Superlige igrače Partizan neće ugostiti u Beogradu
VEČITI će ponovo odmeriti snage u Futogu. Vaterpolisti Crvene zvezde se ponovo sele iz Beograda i u prvom meču četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije igraće Partizana ugostiće u novom bazenu SC "Futog". Crveno-beli su pre par meseci u Regionalnoj ligi na istom meču dočekali velikog rivala i - pobedili.
Prve utakmice četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije , sreda: Nais - Šabac (20.00), Valis - Novi Beograd (19.00), Crvena zvezda - Partizan (SC "Futog", 20.30).
Druge utakmice, subota: Novi Beograd - Valis (SC "Vlaho Orlić", 21.00), Partizan - Crvena zvezda (Banjica, 19.00). Šapčani i Nišlije igraju kasnije, jer Šabac od 17. do 19. aprila igra na F4 Regionalne lige u Kragujevcu.
U polufinale se već plasirao Radnički, koji će se za ulazak u finale boriti sa boljim iz duela Crvena zvezda - Partizan. Zemun će razigrvati za plasman od 5. do 8. mesta.
