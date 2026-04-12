Ostali sportovi

VRATIO SE TAJSON FJURI: Meč koji je gledala cela planeta, "Kralj Cigana" dominirao (VIDEO)

Новости онлајн

12. 04. 2026. u 08:46

ČAK 16 meseci od poslednjeg meča vratio se u ring Tajson Fjuri i to kako... Legendarni Britanac upisao je pobedu protiv Arslanbeka Mahmudova

FOTO: Tanjug/ Bradley Collyer/PA via AP

"Kralj Cigana" tako je upisao prvi trijumf još od oktobra 2023. godine. Tada je savladao Frensisa Nganu, a potom je dva puta izgubio od Oleksandra Usika. 

Meč je održan na stadionu Totenhema, a o interesovanju najbolje govori da je bio dupke pun. 

Ipak, sam meč nije ispunio očekivanja. Fjuri nije uspeo da zabeleži nokdaun protiv 36-godišnjeg protivnika, dok je Mahmudov kritikovan zbog pasivnog pristupa i nedostatka inicijative.

Borba će ostati upamćena kao prilično jednolična, a opšti utisak je da publika nije bila zadovoljna viđenim.

To potvrđuju i sudijske kartice – dve su glasile 120:108, dok je treća bila 119:109 u korist britanskog boksera, što jasno pokazuje njegovu dominaciju, ali ne i spektakl koji se očekivao.

BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Društvo

0 0

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 0

12. 04. 2026. u 10:00

Politika
Tenis
Fudbal
