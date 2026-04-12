VRATIO SE TAJSON FJURI: Meč koji je gledala cela planeta, "Kralj Cigana" dominirao (VIDEO)

ČAK 16 meseci od poslednjeg meča vratio se u ring Tajson Fjuri i to kako... Legendarni Britanac upisao je pobedu protiv Arslanbeka Mahmudova

"Kralj Cigana" tako je upisao prvi trijumf još od oktobra 2023. godine. Tada je savladao Frensisa Nganu, a potom je dva puta izgubio od Oleksandra Usika.

Meč je održan na stadionu Totenhema, a o interesovanju najbolje govori da je bio dupke pun.

Ipak, sam meč nije ispunio očekivanja. Fjuri nije uspeo da zabeleži nokdaun protiv 36-godišnjeg protivnika, dok je Mahmudov kritikovan zbog pasivnog pristupa i nedostatka inicijative.

Borba će ostati upamćena kao prilično jednolična, a opšti utisak je da publika nije bila zadovoljna viđenim.

To potvrđuju i sudijske kartice – dve su glasile 120:108, dok je treća bila 119:109 u korist britanskog boksera, što jasno pokazuje njegovu dominaciju, ali ne i spektakl koji se očekivao.

