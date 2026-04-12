VRATIO SE TAJSON FJURI: Meč koji je gledala cela planeta, "Kralj Cigana" dominirao (VIDEO)
ČAK 16 meseci od poslednjeg meča vratio se u ring Tajson Fjuri i to kako... Legendarni Britanac upisao je pobedu protiv Arslanbeka Mahmudova
"Kralj Cigana" tako je upisao prvi trijumf još od oktobra 2023. godine. Tada je savladao Frensisa Nganu, a potom je dva puta izgubio od Oleksandra Usika.
Meč je održan na stadionu Totenhema, a o interesovanju najbolje govori da je bio dupke pun.
Ipak, sam meč nije ispunio očekivanja. Fjuri nije uspeo da zabeleži nokdaun protiv 36-godišnjeg protivnika, dok je Mahmudov kritikovan zbog pasivnog pristupa i nedostatka inicijative.
Borba će ostati upamćena kao prilično jednolična, a opšti utisak je da publika nije bila zadovoljna viđenim.
To potvrđuju i sudijske kartice – dve su glasile 120:108, dok je treća bila 119:109 u korist britanskog boksera, što jasno pokazuje njegovu dominaciju, ali ne i spektakl koji se očekivao.
Preporučujemo
ZVEZDAŠI U EKSTAZI! Najbolji igrač produžava ugovor? (FOTO)
12. 04. 2026. u 12:43
JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu
12. 04. 2026. u 12:12
GDE JE OVAJ MURINEN BIO U PARTIZANU? Finac oduševio Ameriku, svi pričaju o njemu (VIDEO)
12. 04. 2026. u 11:28
ISTORIJA JE ISPISANA! Ona je prva žena trener u Bundesligi
12. 04. 2026. u 10:37
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
