ŠOK ZA ŠOKOM! Novi poraz vaterpolista, Srbija - Hrvatska odlučuje!?

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je danas u grčkom Aleksandropoliju od selekcije SAD rezultatom 14:12 u prvom meču druge faze kvalifikacija za Svetski kup u Sidneju.

Srbija do kraja igra još dva meča - sa Holandijom 11. aprila od 14.30 sati, a potom i protiv Hrvatske 12. aprila od 8 časova.



Samo pobednik ove, druge grupe, će izboriti plasman na završni turnir.



Najefikasniji u redovima Srbije bili su Vasilije Martinović i Luka Gladović sa po tri gola, po dva su postigli Nikola Lukić i Dušan Trtović, a po jedan Strahinja Krstić i Marko Dimitrijević.



Sistem takmičenja i zašto moramo da pobedimo (i) Hrvate

Podsetimo, posle utakmica u kvalifikacionom delu u dve grupe, takmičenje se nastavlja ponovo u dve grupe. Prvu čine po dve prvoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa, a drugu - preostale ekipe. Bodovi se nisu prenosili, a pet najuspešnijih reprezentacija će se takmičiti na finalnom turniru u Sidneju.

Drugim rečima, učesnici novoformirane prve grupe su sigurni putnici za Sidnej (što Srbija nije), dok će iz druge grupe samo pobednik moći da učestvuje na završnom takmičenju (dakle, Srbija, mora da osvoji prvo mesto u novoformiranoj grupi, što sada postaje jako teško posle poraza od Amerikanaca).

Šesti učesnik je domaćin Australija, dok će preostala dva stići iz Divizije 2 čije se takmičenje održava na Malti uz učešće 23 ekipe.



