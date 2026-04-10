I MIGALJON CRNO-BELI: Partizan za novu sezone angažovao trofejnog španskog rukometaša, koji dolazi iz Benfike
JOŠ jedno veliko pojačanje sletelo je na Banjici. Posle Ilije Abutovića, Austrijana Tobijasa Vagnera, Miloša Kosa od juče je i trofejni španski rukometaš Migel Sančez-Migaljon novi član Partizana. Iskusno krilo, koje stiže iz lisabonske Benfike, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima.
Sančez-Migaljon (31) je sa "crvenom furijom" osvojio dve olimpijske bronze, svetsku bronzu i evropsko srebro. Igra na poziciji levog krila, a dosada je osim za Benfiku igrao i sa Kjelce, Logronjo, Aragon i Atletiko Madrid. Sa novim trenerom Partizana Raulom Gonzalesom sarađivao je na početku karijeru u Sijudad Realu.
Španski as je preko društvenih mreža pozdravio navijače Partizana uz hitove dobro poznate pristalicama crno-belih.
- Nadam se da ćemo postići velike stvari zajedno i jedva čekam da dođem na Banjicu - poručio je Migel Sančez Migaljon.
Komentari (0)