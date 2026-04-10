I MIGALJON CRNO-BELI: Partizan za novu sezone angažovao trofejnog španskog rukometaša, koji dolazi iz Benfike

Slobodan Krstović

10. 04. 2026. u 05:00

JOŠ jedno veliko pojačanje sletelo je na Banjici. Posle Ilije Abutovića, Austrijana Tobijasa Vagnera, Miloša Kosa od juče je i trofejni španski rukometaš Migel Sančez-Migaljon novi član Partizana. Iskusno krilo, koje stiže iz lisabonske Benfike, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima.

Sančez-Migaljon (31) je sa "crvenom furijom" osvojio dve olimpijske bronze, svetsku bronzu i evropsko srebro. Igra na poziciji levog krila, a dosada je osim za Benfiku igrao i sa Kjelce, Logronjo, Aragon i Atletiko Madrid. Sa novim trenerom Partizana Raulom Gonzalesom sarađivao je na početku karijeru u Sijudad Realu.

Španski as je preko društvenih mreža pozdravio navijače Partizana uz hitove dobro poznate pristalicama crno-belih.

- Nadam se da ćemo postići velike stvari zajedno i jedva čekam da dođem na Banjicu - poručio je Migel Sančez Migaljon.

