ŠAMPIONKE SE OKREĆU TENT-U: Odbojkašice Železničara pregrmele Crvenu zvezdu i prave taktiku za polufinalnu seriju
LAJKOVČANKE ljubomorno čuvaju krunu. Odbojkašice Železničara u majstorici četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije nisu dozvolile mladim igračicama Crvene zvezde da ih iznenade - 3:1 (26:24, 25:16, 31:29, 25:23). Šampionke se već okreću odbojkašicama TENT-a, s kojima se sastaju u polufinalu. Prvi meč je već u subotu, 11.aprila u Obrenovcu.
- Prirodno je da kada se dobije teška i neizvesna utakmica da osećamo veliko zadovoljstvo. Pohvalio bih i igračice Crvene zvezde, koje su igrale odlično, pogotovo u drugom delu sezone. To se videlo u majstorici u koju su ušle na krilima samopouzdanja. Veliko bravo i za moje devojke, jer su uspele da izdrže ovako tešku psihički i fizički zahtevnu utakmicu - ističe za OSSRB starteg Železničara Ratko Pavlićević.
U majstorici je viđena velika borba, u svakom setu, osim u drugom, odlučivala je jedna lopta.
- Nekako smo bili smireniji u završnici poslednjeg seta i to je na kraju presudilo. Ne smemo i da zaboravimo da je utakmica bila odlilna. Normalno uvek može više, bolje. Sada nas očekuje TENT, koji je bio neprikosnoven u ligaškom delu prvenstva. Daćemo sve od sebe i gledamo pozitivno na polufinalnu seriju - naglašava Pavlićević.
U Zvezdi su ponosni na devojke kako su igrale protiv Železničara.
- Borili smo se, dali sve od sebe. Osim u drugom setu nadigravali smo se sa Lajkovčankama. Osvojili smo treći set, bili blizu četvrtom, ali iskustvo i konkcetracija je bila na strani Železničara. Iz poraza se uči i siguran sam da ćemo u sledećoj sezoni biti jači i bolji - kaže starge Zvezde Danilo Stokuća.
Polufinale plej-ofa
U PRVIM utakmicama polufinala plej-ofa u subotu sastaju se: TENT - Železničar (19.00), Jedinstvo SP - Ub (17.30). Druge utakmce su 14.aprila,a eventualna majstorica 17.
NAJBRUTALNIJI NOKAUT? Uspavao je rivala na nestvaran način (VIDEO)
09. 04. 2026. u 22:45
"NISAM ZNAO ZA TAJ PODATAK!" Katai otvorio dušu: Ne mogu još uvek u potpunosti da shvatim
09. 04. 2026. u 22:25
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
