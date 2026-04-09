ŠAMPIONKE SE OKREĆU TENT-U: Odbojkašice Železničara pregrmele Crvenu zvezdu i prave taktiku za polufinalnu seriju

LAJKOVČANKE ljubomorno čuvaju krunu. Odbojkašice Železničara u majstorici četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije nisu dozvolile mladim igračicama Crvene zvezde da ih iznenade - 3:1 (26:24, 25:16, 31:29, 25:23). Šampionke se već okreću odbojkašicama TENT-a, s kojima se sastaju u polufinalu. Prvi meč je već u subotu, 11.aprila u Obrenovcu.

- Prirodno je da kada se dobije teška i neizvesna utakmica da osećamo veliko zadovoljstvo. Pohvalio bih i igračice Crvene zvezde, koje su igrale odlično, pogotovo u drugom delu sezone. To se videlo u majstorici u koju su ušle na krilima samopouzdanja. Veliko bravo i za moje devojke, jer su uspele da izdrže ovako tešku psihički i fizički zahtevnu utakmicu - ističe za OSSRB starteg Železničara Ratko Pavlićević.

U majstorici je viđena velika borba, u svakom setu, osim u drugom, odlučivala je jedna lopta.

- Nekako smo bili smireniji u završnici poslednjeg seta i to je na kraju presudilo. Ne smemo i da zaboravimo da je utakmica bila odlilna. Normalno uvek može više, bolje. Sada nas očekuje TENT, koji je bio neprikosnoven u ligaškom delu prvenstva. Daćemo sve od sebe i gledamo pozitivno na polufinalnu seriju - naglašava Pavlićević.

U Zvezdi su ponosni na devojke kako su igrale protiv Železničara.

- Borili smo se, dali sve od sebe. Osim u drugom setu nadigravali smo se sa Lajkovčankama. Osvojili smo treći set, bili blizu četvrtom, ali iskustvo i konkcetracija je bila na strani Železničara. Iz poraza se uči i siguran sam da ćemo u sledećoj sezoni biti jači i bolji - kaže starge Zvezde Danilo Stokuća.

Polufinale plej-ofa

U PRVIM utakmicama polufinala plej-ofa u subotu sastaju se: TENT - Železničar (19.00), Jedinstvo SP - Ub (17.30). Druge utakmce su 14.aprila,a eventualna majstorica 17.