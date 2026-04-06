SRPSKA VATERPOLO DRAMA U BORBI ZA SVETKI KUP: Autsajder umalo šokirao "delfine", evo šta to znači i šta sada sledi!

U grčkom gradu Aleksandropoli počeo je kvalifikacioni turnir Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa u Sidneju, koji je na programu od 22. do 26. jula.

FOTO: Tanjug/AP

Posle priprema u Beogradu i Kragujevcu, selektor Srbije Uroš Stevanović je znao da sledi ozbiljan zadatak, a to je potvrdio i prvi takmičarski nastup ovog aprila, protiv autsajdera, Holandije.

Autsajdera koji je, pritom, u drugom poluvremenu čak preuzeo vođstvo.

Ipak, "delfini" su se prenuli i u završnici napunili mrežu rivala, pobedivši na kraju Holanđane rezultatom 15:11 (5:4, 2:2, 4:4, 4:1).

Sistem takmičenja i raspored utakmica

Podsetimo, Srbija se nalazi u grupi A sa Holandijom, Mađarskom i Grčkom. U grupi B su Italija, Hrvatska, Španija i SAD.

Vaterpolisti Srbije će u drugom kolu igrati u utorak 16.30 sa Grčkom, a 8. aprila će od 12.30 časova igrati protiv Mađarske.

Posle utakmica u kvalifikacionom delu u dve grupe, takmičenje se nastavlja ponovo u dve grupe. Prvu će činiti po dve prvoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa, a drugu - preostale ekipe. Bodovi se ne prenose. Pet najuspešnijih reprezentacija će se takmičiti na finalnom turniru u Sidneju.

Drugim rečima, učesnici novoformirane prve grupe su sigurni putnici za Sidnej, dok će iz druge grupe samo pobednik moći da učestvuje na završnom takmičenju. Šesti učesnik je domaćin Australija, dok će preostala dva stići iz Divizije 2 čije će takmičenje biti održano na Malti uz učešče 23 ekipe.



