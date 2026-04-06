IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom
KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.
Srpkinje su prvog vikenda kvalifikacija u oktobru prošle godine nadigrale Litvanke (42:33) i Ukrajinke (34:23). Ali, sada će tim biti dosta izmenjen, podmlađen, ali sa ciljem da se pobedama overi plasman na šampionat Starog kontinenta. Zbog povreda su otakazale: Jovana Jovović, Sanja Radosavljević, Tamara Kocić, Marija Ilić, Anastasija Nedeljković i Tamara Mandić.
- Tako je, kako je, ništa ne možemo da promenimo. Okrenuli smo se ka devojkama koje su zdrave i spremne, pokušaćemo da ih pripremimo i taktički i psihološki za ove izazove, najpre za Litvaniju, a posle i za Ukrajinu. Nećemo da pričamo o onima kojih nema, fokusiraćemo se na devojke koje su tu. Trudiću se da svi dobiju šansu i osete delić igranja u tako bitnim utakmicama - ističe za RSS Sandra Kolaković.
Selektorka Srbije nijednog trenutka ne potcenjuje Litvanke, koje nemaju šansu da se plasiraju na EP:
- Litvanija radi dobro, ima dobru ekipu, selektiranu na pravi način. Tačno, nemaju levorukog beka, ali imaju pet desnorukih koje su vrlo pokretljive, idu na gol, asistriraju. Imamo i mi svoje adute i šansu, želim da ih pretrčim i da napokon uradimo neke dobre stvari u tranziciji.
TABELA: Švedska 8, Srbija 4, Ukrajina 4, Litvanija 0 bodova.
Preporučujemo
Komentari (0)