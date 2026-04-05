RASPLET U POSLEDNJEM KOLU: Odbojkaši Ribnice osvojili dva boda na gostovanju Prtizanu u Baču
U 25. kolu Prve lige Srbije Odbojkaši kraljevačke Ribnice slavili su tesnu pobedu protiv Partizana u Baču rezultatom 3:2 (25:22, 27:25, 19:25, 17:25, 17:15) osvojili dva boda i zahvaljujući set količniku sačuvali lidersku poziciju.
U pslednje kolo, koje bi trebalo da donese i konačan rasplet, kraljevački „musketari“ ulaze bodovno izjednačeni sa drugoplasarnim Novim Pazarom i za direktan plasman u elitni rang srpske odbojke biće im potrebna pobeda i sva tri boda u duelu protiv Slovena iz Rume pred svojim navijačima.
Rezultati 25. kola: Partizan Bač-Ribnica 2:3, Mladenovac-Novi Pazar 1:3, Vranje 1903-Smederevo Carina 3:0, Laki Star-Užice 2:3, Sloven-Klek Srbijašume (danas), Dunav Volej-Novi Sad (danas).
Preporučujemo
Komentari (0)