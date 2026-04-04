VOJVODINI BODOVI, PARTIZANU PRVO MESTO: Novosađani u derbiju Superlige Srbije za rukometaše savladali crno-bele
RUKOMETAŠI Vojvodine su prvi put ove sezone matirali Partizan. Novosađani su posle tri poraza u četvrtom okršaju u okviru 20.kola ARKUS Superlige Srbije savladali crno-bele - 27:25 (15:11). Međutim, nisu uspeli da skinu šampiona sa troona, jer su u prvom delu sezone u Beogradu izgubili sa 35:30. U poslednja dva kola oba tima ulaze sa 36 bodova, dok im senke preti Dinamo sa 34.
Crno-beli su vodili sve do 23.minuta, da bi Novosađani serijom 4:0 8:9 pretvorili u 12:9. Domaćin je početkom drugog poluvremena došao da željenih plus pet (16:11), ali je gost brzo uzvratio i primakao se na 17:15. Do kraja meča Vojvodina je vodila sa nekoliko golova razlika, ali im Beograđani nijednog trenutka nisu dozvolili da se odlepe na plus pet.
Najefikasniji u Vojvodini bio je Marko Srdanović sa 11 golova, a u Partizanu pet pogodaka postigli su Crnoglavac, Popović i Mićić.
U drugom meču Dinamo je savladao Radnički sa 35:26, dok su ostali mečevi u toku.
TABELA: Partizan 36, Vojvodina 36, Dinamo 34, Dubočica 27...
OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike
06. 04. 2026. u 06:06
Zvezda "Elite" uslikana sa Mbapeom! Potvrđena veza (FOTO)
05. 04. 2026. u 22:54
HAOS NA UTAKMICI U FRANCUSKOJ: Pobili se košarkaši Monaka i Dižona (VIDEO)
05. 04. 2026. u 22:25
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
