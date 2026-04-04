VOJVODINI BODOVI, PARTIZANU PRVO MESTO: Novosađani u derbiju Superlige Srbije za rukometaše savladali crno-bele

RUKOMETAŠI Vojvodine su prvi put ove sezone matirali Partizan. Novosađani su posle tri poraza u četvrtom okršaju u okviru 20.kola ARKUS Superlige Srbije savladali crno-bele - 27:25 (15:11). Međutim, nisu uspeli da skinu šampiona sa troona, jer su u prvom delu sezone u Beogradu izgubili sa 35:30. U poslednja dva kola oba tima ulaze sa 36 bodova, dok im senke preti Dinamo sa 34.

Crno-beli su vodili sve do 23.minuta, da bi Novosađani serijom 4:0 8:9 pretvorili u 12:9. Domaćin je početkom drugog poluvremena došao da željenih plus pet (16:11), ali je gost brzo uzvratio i primakao se na 17:15. Do kraja meča Vojvodina je vodila sa nekoliko golova razlika, ali im Beograđani nijednog trenutka nisu dozvolili da se odlepe na plus pet.

Najefikasniji u Vojvodini bio je Marko Srdanović sa 11 golova, a u Partizanu pet pogodaka postigli su Crnoglavac, Popović i Mićić.

U drugom meču Dinamo je savladao Radnički sa 35:26, dok su ostali mečevi u toku.

TABELA: Partizan 36, Vojvodina 36, Dinamo 34, Dubočica 27...