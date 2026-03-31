U NOVOM SADU POČEO MEĐUNARODNI TURNIR MLADIH STONOTENISERA: Učestvuje 250 takmičara iz 26 zemalja

U Velikoj dvorani „Spens-a“, danas je počeo Međunarodni stonoteniski turnir - Svetski kup za mlade „WTT Youth Contender“ Novi Sad 2026" na kojem do petka, 3. aprila, učestvuje više od 250 takmičara iz 26 zemalja.

Smotru mladih stonotenisera, koju organizuju Stoniteniski savez Srbije i Grad Novi Sad, otvorila je Tatjana Medved, članica Gradskog veća za sport i omladinu, poželevši dobrodošlicu u Evropski grad sporta 2026.

- Stoni tenis ima dugu tradiciju i velike šampione u Novom Sadu, posebno u parastonotenisu, poput naše Borislave Perić Ranković, višestruke paraolimpijske šampionke. Naš grad je već bio domaćin velikih međunarodnih takmičenja u stonom tenisu,a posebno smo ponosni što Novi Sad ima priliku da bude domaćin međunarodnog turnira koji se boduje za svetsku rang listu i koji okuplja najperspektivnije mlade stonotenisere. Upravo ovakvi sportski događaji jasan su pokazatelj sistemske podrške Grada sportu, ulaganja u mlade, stvaranja uslova dostuposti svima i svim generacijama, kao i razvoja vrhunskog sporta u našem gradu - rekla je Tatjana Medved.