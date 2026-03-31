SCENE KAO IZ FILMA "ROKI": Srbin izlazi na crtu šampionu – Sve se rešava 13. juna u paklu Ahoj arene!

Svetska kik-boks scena se zatresla iz temelja!

Foto privatna arhiva

Spektakl pod nazivom COLLISION 9, koji će se održati 13. juna u velelepnoj „Roterdam Ahoj“ areni u Holandiji, biće poprište borbe koju navijači čekaju sa nestrpljenjem već mesecima. Aktuelni šampion i čovek koji se smatra neprikosnovenim vladarom teške kategorije, Mori Kromah (37-3-1, 21 KO), konačno će staviti svoj pojas na talon, a izazivač je niko drugi do srpska čelična pesnica – Miloš Cvjetićanin (19-5, 10 KO).

Kromah je do titule stigao na najteži mogući način. U februaru ove godine, nakon iscrpljujućeg turnira Last Heavyweight Standing koji je trajao punih godinu dana, uspeo je da nadmaši više od šezdeset vrhunskih teškaša. Pobedom u finalu zauzeo je upražnjeni tron, ali mnogi smatraju da taj tron nije potpun bez konačnog obračuna sa čovekom koji ga je te noći čekao u finalu.

Priča Miloša Cvjetićanina je priča o neverovatnoj hrabrosti koja je zadivila Glorijeve čelnike i publiku širom planete. Tokom februarskog turnira, Miloš je već u svojoj prvoj borbi doživeo tešku povredu – polomio je nožni prst. Svaki normalan borac bi odmah odustao, ali ne i Miloš. Sa nesnosnim bolovima, lavovski je prošao kroz četvrtfinale i polufinale, čisteći put do samog vrha.

Nažalost, telo je popustilo pre duha. Neposredno pred veliki finalni okršaj sa Kromahom za glavnu nagradu i pojas, lekarski tim je zbog ozbiljnosti povreda doneo presudnu odluku – Cvjetićanin nije smeo u ring. Kromah je postao šampion, ali je ostao dužan odgovor na pitanje: Šta bi bilo da je Srbin bio potpuno zdrav?

Sada, četiri meseca kasnije, sve je spremno za pravdu. Miloš se oporavio, napunio baterije i u Roterdam dolazi po ono što smatra da mu pripada. Sa skorom od 19 pobeda i 10 nokauta, srpski teškaš važi za jednog od najopasnijih udarača današnjice. Njegova tehnika, snaga i srce šampiona biće najveći ispit u karijeri Morija Kromaha.

Cela Srbija i borilački svet biće prikovani uz ekrane 13. juna. Da li će Kromah uspeti da odbrani krunu po prvi put, ili će Miloš Cvjetićanin u sred Holandije podići trobojku i postati novi svetski šampion? Pripremite se, jer u „Ahoj“ areni leteće varnice – ovo je borba koja će definisati modernu era teške kategorije!





