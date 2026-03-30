SREBRO SIJA KAO ZLATO: Medalje za „Lazareve“ karatiste na turniru u Čačku
U ČAČKU je 28. i 29. marta održan međunarodni karate turnir „Zlatni pojas Čačka“, uz učešće čak 22 reprezentacije sa više od dve hiljade takmičara.
Među učesnicima je bio ćuprijski Karate klub „Knez Lazar“ čiji su talentovani mladi takmičari i pored izuzetno velike konkurencije uspeli da se izbore za neke od medalja. Najveći uspeh postigao je Petar Miladinović na pojedinačnom takmičenju u katama u apsolutnom nivou, čija je srebrna medalja zasijala kao zlato.
Ostali "Lazarevi" učesnici ovog turnira: Isidora Ristov, Helena Petković, Elena i Ognjen Jovanović osvojili su treća mesta i bronzana odličja u svojim kategorijama.
U borbama, na istoj poziciji i sa bronzanim odličjem takmičenje su završili Pavle Miladinović i Ljubica Mitrović.
