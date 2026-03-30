Ostali sportovi

SREBRO SIJA KAO ZLATO: Medalje za „Lazareve“ karatiste na turniru u Čačku

Зорана Рашић
Zorana Rašić

30. 03. 2026. u 13:27

U ČAČKU je 28. i 29. marta održan međunarodni karate turnir „Zlatni pojas Čačka“, uz učešće čak 22 reprezentacije sa više od dve hiljade takmičara.

Foto: KK Knez Lazar Ćuprija

Među učesnicima je bio ćuprijski Karate klub „Knez Lazar“ čiji su talentovani mladi takmičari i pored izuzetno velike konkurencije uspeli da se izbore za neke od medalja. Najveći uspeh postigao je Petar Miladinović na pojedinačnom takmičenju u katama u apsolutnom nivou, čija je srebrna medalja zasijala kao zlato.

Ostali "Lazarevi" učesnici ovog turnira: Isidora Ristov, Helena Petković, Elena i Ognjen Jovanović osvojili su treća mesta i bronzana odličja u svojim kategorijama.

U borbama, na istoj poziciji i sa bronzanim odličjem takmičenje su završili Pavle Miladinović i Ljubica Mitrović.

