NA VIDIKU DUPLA KRUNA: Rukometašice Crvene zvezde osvajanjem Kupa potvrdile dominaciju u Srbiji

RUKOMETAŠICE Crvene zvezde ne znaju za poraz u Srbiji. Crveno-bele suposle osvajanja Superkupa i Svesrpskog kupa preksinoć slavile i u KupuSrbije, pošto su u finalu bili bolje od simpatičnih i upornih Boranki - 31:28. Beograđanke se sada okreću odbrani titule...

foto milos vukadinovic

Zvezdašice su preksinoć sve vreme kontrolisale utakmicu. Nijednog trenutka nisu dozvolile igračicama Bora da povedu, a kada su se posle 3:3 odlepile na 6:3 bilo je jasno ko će se na kraju radovati. Kapitenka Ana Kačarević podigla je pehar. Uostalom Beograđanke su i treći put ove sezone pobedile neugodnu ekipu Zorana Barbulovića.

- Bilo nam je važno da osvojimo pehar, borile smo se od samog početka, nismo stajale do kraja, bacale se za lopte i tako pokazale koliko nam je stvarno stalo da osvojimo trofej - kaže za RTS Jovana Skrobić.

Prva zvezda crveno-belih smatra i da je dobro za srpski rukomet što je Bor pružio jak otpor:

- Znači i nama, znači i ligi da nam nije lako da igramo protiv svake ekipe u zemlji. Ovo je naša šesta uzastopna utakmica. One su se borile, bile veoma emotivne, dale sve od sebe. Mi smo od počeka sezone imali velike ciljeve, da osvojimo i Kup i prvenstvo. Za sada Kup je naš, verujem da ćemo i titulu da odbranimo - ističe Skrobićka.

Aleksandra Stamenić bila je neumoljiva u napadu, naročito sa sedam metara:

- Bio je pravi derbi. Uvek je lepo osvojiti trofej, opet je Kup naš. Zadovoljni smo kako smo igrali.

Tijanu Simić su impresionirali, ali i motivisali, navijači Bora:

- Vatrena atmosfera, došlo je pola Bora, čak je bilo više njihovih navijača nego naših. Odlična su ekipa, dosta trče, stvarale su nam probleme malo u odbrani, čak i u napadu jer su se dobro branile. Ali na kraju, mi smo se radovale trećem trofeju ove sezone.





SPORTSKO društvo Crvena zvezda se na svom sajtu pohvalilo da je trofej, koji su preksinoć osvojile rukometašice, bio 905. za SD i 300, kada su u pitanju fudbal, košarka, odbojka, rukomet i vaterpolo.



