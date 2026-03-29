NEVIĐENO PESNIČENJE U KOMŠILUKU! Incident kakav se ne pamti! Igrač nokautirao rivala i nasrnuo na predsednika!
Opšti haos usledio je na terenu.
Ogroman incident desio se na utakmici crnogorskog kupa u rukometu, kada su se potukli igrači ekipe pljevaljskog Rudara i Zabjela.
Užasno naselje usledilo je na parketu, kada je prvotimac gostiju Mirko Damjanović bez milosti krenuo da bije protivničke igrače, te je nastao opšti haos. Na kraju su morali da intervenišu policija i tužilaštvo, pa će ceo slučaj rešavati se na sudu.
Sve je počelo u finišu susret, igrao se 58. minut, kada je domaćin vodio 27:24. Već pomenuti Damjanović je bez ikakvog povoda, u punom trku, snažno udario rukometaša Pljevljaka Filipa Gazdića, koji je od jačine udarca pao na teren i ostao da leži nepomično. Kratko je izgubio svest, pa je nastala opšta makljaža.
Pokuašvali su drugi igrači, kao i sudije i delegati da shvate šta se zapravo dogodilo, međutim, Damjanović se nije zaustavio.
U trenucima, kad mu je prišao Gazdićev saigrač Dragan Jelušić da bi mu pomogao, ratoborni Mirko ga je svom silinom udario pesnicom u glavu. Onda se u tuču uključio i drugi rukometaš Zabjela, Pero Pravilović, koji je Jelušića, kada je pokušavao da ustane, snažno u stilu kik boksa, kolenom "zveknuo" u glavu.
Dok je trajala tuča, Damjanović je odgurnuo i predsednika Rudara Igora Maškovića, jer je prvi čovek pljevaljskog tima utrčao na teren kda bi smirio ceo incident i sprečio još goru makljažu.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Komentari (0)