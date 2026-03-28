JOŠ DVA KORAKA DO TROFEJA: Vaterpolisti Radničkog u polufinalu Kupa Evrope!
VATERPOLOSTI Radničkog plasirali su se u polufinale Kupa Evrope, pošto su u Kragujevcu pobedili kotorski Primorac rezultatom 17:15 (3:5, 5:2, 4:4, 5:4) u revanš utakmici četvrtfinala ovog takmičenja.
Izabranici Uroša Stevanovića su izborili plasman među četiri najbolja tima, pošto su i u prvoj utakmici koja je odigrana u Kotoru, slavili sa 14:10.
Najefikasniji u ekipi iz Kragujevca u večerašnjem duelu bio je Nikola Jakšić, koji je postigao četiri gola, Duško Pijetlović je dodao tri, a Strahinja Rašović i Boris Vapenski po dva.
U timu Primorca, najbolji su bili Jusuke Inaba i Balša Vučković koji su se po četiri puta upisali u strelce.
Radnički će u polufinalu Kupa Evrope igrati protiv Marseja, koji je u četvrtfinalu eliminisao Sabadelj. Prvi meč na programu je 25. aprila u Kragujevcu, a revanš 9. maja u Francuskoj.
U drugom polufinalu Kupa Evrope sastaće se Jadran iz Splita i mađarski BVSC.
