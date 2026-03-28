JOŠ DVA KORAKA DO TROFEJA: Vaterpolisti Radničkog u polufinalu Kupa Evrope!

Танјуг

28. 03. 2026. u 21:58

VATERPOLOSTI Radničkog plasirali su se u polufinale Kupa Evrope, pošto su u Kragujevcu pobedili kotorski Primorac rezultatom 17:15 (3:5, 5:2, 4:4, 5:4) u revanš utakmici četvrtfinala ovog takmičenja.

ЈОШ ДВА КОРАКА ДО ТРОФЕЈА: Ватерполисти Радничког у полуфиналу Купа Европе!

Foto: Profimedia

Izabranici Uroša Stevanovića su izborili plasman među četiri najbolja tima, pošto su i u prvoj utakmici koja je odigrana u Kotoru, slavili sa 14:10.

Najefikasniji u ekipi iz Kragujevca u večerašnjem duelu bio je Nikola Jakšić, koji je postigao četiri gola, Duško Pijetlović je dodao tri, a Strahinja Rašović i Boris Vapenski po dva.

U timu Primorca, najbolji su bili Jusuke Inaba i Balša Vučković koji su se po četiri puta upisali u strelce.

Radnički će u polufinalu Kupa Evrope igrati protiv Marseja, koji je u četvrtfinalu eliminisao Sabadelj. Prvi meč na programu je 25. aprila u Kragujevcu, a revanš 9. maja u Francuskoj.

U drugom polufinalu Kupa Evrope sastaće se Jadran iz Splita i mađarski BVSC.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Drugi pišu

Pročitajte više

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan