PRESUDNO SA RADNIČKIM: Odbojkaši Spartaka se posle pobede nad Crvenom zvezdom vratili na prvo mesto, ali...

ODBOJKAŠI Spartaka su od petka uveče opet lideri Superlige Srbije. Subotičani su u derbiju pretposlednjeg, 21.kola ligaškog dela prvenstva u "Dudovoj šumi" posle velike borbe savladali Crvenu zvezdu (3:1 - 25:21, 27:25, 23:25, 29:27) i gurnuli je na treće mesto. Ipak, presudan meč za pol poziciju u plej-ofu biće iduće nedelje u Kragujevcu protiv Radničkog. Jer, šampionu pobeda od 3:0 ili 3:1 donosi prvo mesto i prednost domaćeg terena.

- Utakmica je opravdala ono što se od nje očekivalo. Igralo se za prvo mesto, fantastična predstava...Verujem da je publika uživala, drago mi je što smo izašli iz krize, tako da možemo da očekujemo bolje dane. Dosta se grešilo, serviralo riskantno, neke kontre odlučile su ishod meča. Sledi nam gostovanje Radničkom. Kao uvek idemo iz utakmice u utakmicu. Istina, znamo šta nas očkeuje, šta navijači očekuju od nas. To nas gura - pričao je posle meča trener Spartaka Aleksandar Mitrović.

Imala je i Zvezda svoje šanse, a crveno-beli najviše žale za četvrtim setom u kojem su prokockali 19:15 i tri set lopte. Ali, nisu odustali od prvog mesta. Trijumf nad VGSK od 3:0 ili 3:1, pobeda Radničkog nad Spartakom od 3:2 i bolji set količnik od Subotičana donosi im pol-poziciju.

- Četvrti set kontrolisali smo do 19:15 i onda im dozvolili da se serijom 4:0 vrate. Napravili smo neshvatljive greške, a u egal završnici došli su do izražaja njihovi aduti: servis i napad - naglasio je strateg Crvene zvezde Ivica Jevtić.

Partizan bez plej-ofa

ODBOJKAŠI Partizana su kolo bez kraja ostali bez šanse da se plasiraju u plej-of. Crno-beli su sinoć na svom terenu izgubili od Radničkog (1:3 - 25:23, 22:25,23:25, 24:26) i ostali na devetom mestu sa osam pobeda uz 13 poraza.