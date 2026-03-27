JEZIVO! Dve čuvene lepotice GORELE u zapaljenim kolima i nisu mogle da izađu! Evo kako su sada (FOTO)

27. 03. 2026. u 17:05

Najnovije vesti iz sporta su strašne, umalo su bile i tragične.

Screenshot / Instagram / Kajli Mari

Naime, dve čuvene vozačice tzv. "ofroud trka", koje takođe rade i kao modeli, morale su na operacije nakon što se njihovo vozilo zapalilo, a jedna od njih ostala zarobljena unutra.

Automobil koje su vozile čuvene "Monester girl" promoterke Džejni Li i Kajli Mari Volton, i to tokom priprema za San Felipe 250, "ofroud" trku u Meksiku, u jednom trenutku je prosto eksplodirao.

Obe su helikopterom prebačene u bolnicu, a suprug Lejeve, Erik, tim povodom se na emotivan način obratio javnosti putem društvenih mreža.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sam vozač, ali i skejter, bio je na momente u suzama govoreći šta se sve dogodilo,

- Zdravo, žao mi je što nije bilo mnogo novosti ili informacija od nas, bilo je prilično haotično i samo sam želeo da iznesem neke informacije i činjenice - počeo je Erik Li, čitajući sa svog telefona dok je sedeo i snimao se.

Nastavio je ovako:

- U utorak oko 11 časova, Džejni i Kajli su doživele nesreću dok su se pripremale za trku San Felipe 250. Automobil se zapalio ispod Džejninog sedišta, a njeni pojasevi nisu bili otkopčani.  U tom trenutku je bila potpuno zahvaćena plamenom, Kajli je morala da joj pruži ruku i otkopča pojas.

Erik se zagrcnuo dok je govorio, otkrivajući da mu je žena skoro umrla:

- Kajli je spasila Džejnin život. Kao rezultat toga, Kajline ruke su sada u opekotinama. Džejnine rukavice i kaciga su joj spasile ruke i lice. Džejni ima velike opekotine na nogama, biće potrebno nekoliko operacija. Njena desna noga nije tako loša kao leva koja je prilično ozbiljno stradala, ima i opekotine na ramenu koje će takođe zahtevati intervenciju. Ona je borac i dobrog je raspoloženja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tome je dodao i sledeće:

- Kajline ruke su u opekotinama i biće joj potrebna mala operacija ruku. I ona je dobrog raspoloženja. Devojke su žilave. Zaista jesu. Volimo zajednicu ofroud vozača i način na koji su se pojavili, zato smo ovde i radimo ono što radimo. Želeo bih da se zahvalim ljudima koji su stali da pomognu. Biće još novosti. Hvala vam na željama. I Kajli i Džejni će u petak biti operisane.

Kako pišu engleski mediji, "lude za motosportom, Lijeva i Voltonova, najpoznatije su kao članice grupe Monster Girls, poziirale su na događajima sa kamionima, automobilima, a takođe i u MMA borbama. Nedavno su se okrenule i vožnji, debitujući prošle godine na šampionatu u vožnji po pustinjama".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

