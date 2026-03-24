ZAPAD SE NERVIRA! Cela Rusija slavi, ovo je čekala godinama!

24. 03. 2026. u 13:15

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.

FOTO: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Ruskim i beloruskim sportistima je bilo potpuno zabranjeno učešće na brojnim takmičenjima, ali ne samo da to sada nije slučaj, već počinju da "padaju" i neke skroz drugačije, zvanično "nepolitičke" sankcije.

Konkretno, danas su svi ruski mediji radosno objavili sledeće:

"Ukinuta zabrana ruskim zvezdama posle navodnih doping skandala"

Ruska atletika se po svoj prilici vraća na međunarodnu scenu.

Savet "Svetske atletike" savet ukinuo je sankcije protiv Sveruske atletske federacije (VFLA) u vezi sa dopingom.

To je potvrdio ruski ministar sporta Mihail Degtjarov na svom Telegram kanalu:

„Savet Svetske atletike je doneo odgovarajuću odluku. Sveruska atletska federacija je završila trogodišnji 'karantin' u okviru Programa posebnih uslova: ispunjena su sva 34 strateška uslova i operativna zahteva, implementirani su novi standardi upravljanja, restrukturiran je antidoping rad, a regionalne strukture su ažurirane", objavio je ruski ministar sporta.

Šef Sveruske atletske federacije (VFLA) Petar Fradov odmah je reagovao u vezi sa pozitivnim znacima o povratku ruskih atletičara na međ

„Stalni i bliski dijalog sa Svetskom atletikom jedan je od strateških fokusa tima VFLA. Besprekorno poštovanje svih sporazuma jasno pokazuje našu otvorenost i spremnost za konstruktivnu saradnju. Nastavljamo da se angažujemo sa Svetskom atletikom po pitanju povratka ruskih sportista na svetsku scenu; postoje pozitivni znaci. Istražujemo sve moguće scenarije i nastavljamo razgovore sa Sebastijanom Kouom u vezi sa potpunim ponovnim uključivanjem ruskih sportista“, citira Telegram kanal VFLA Fradkova.

