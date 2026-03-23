RUSIJA U NEVERICI: U Ukrajini poginuo sin ruske zvezde, evo šta je čuveni otac odlučio da uradi

Najnovije vesti iz Ukrajine tiču se - Rusije.

Foto: Depositphotos

Tačnije, velike ruske zvezde borilačkih veština.

Među brojnim MMA asovima kojima Ruska Federacija raspolaže, izdvaja se Vjačeslav Dacik.

On je bio i profesionalni bosker (70% svojih borbi je rešio pobedama), a u mečevima mešovitim stilom borenja, kojih je do sada imao 15, u sedam je pobedio, od čega tri nokautom.

Evo jednog od njih:

Ovaj 46-godišnjak, koji je još 1999. počeo da se profesionalno nadmeće, iznenadio je rusku javnost kada je u februaru 2024. saopštio da je zajedno sa sinom potpisao ugovor sa Oružanim snagama Rusije.

Te iste godine je bio ranjen, kako je saopšteno, "u borbenoj misiji, u zoni Specijalne vojne operacije", kako to već Rusija zove rat u Ukrajini.

Sada je doživeo tragediju.

Njegov 21-godišnji sin Jaroslav je poginuo na frontu u Ukrajini.

A onda je Vjačeslav Dacik rešio nešto što je malo ko očekivao u ruskoj javnosti:

Nije se povukao posle gubitka sina, već...

- Vjačeslav je rešio da nastavi da služi u zoni SVO nakon Jaroslavljeve smrti. Sin će biti sahranjen u Moskvi, otac će tada doneti njegovo telo, ali se vraća (na front)“, citirao je TASS člana porodice.

Inače, Jaroslav Dacik je, prema nezvaničnim podacima, ubijen "FPV" dronom "na otvorenom terenu, dok je izvršavao borbenu misiju u Zaporoškoj oblasti".

Njegov otac će nastaviti da se bori - baš tamo gde mu je sin ubijen.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca