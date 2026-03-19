SRBI SU ZGROŽENI ALBANSKO-BOSANSKIM SKANDALOM: Evo šta se desilo u Tuzli (FOTO)
Kosovo je Srbija, ma šta ko mislio. Ali, neki koji drugačije misle, ne libe se da promovišu lažnu državu, samoproglašenu na teritoriji južne srpske pokrajine..
Naime, kako javljaju albanski mediji, i to prilično radosno, bosanski navijači okupljeni u grupu "Fanatikosi" oglušili su se na činjenicu da Bosna i Hercegovina ne priznaje nikakvu "nezavisnost Kosova".
I, prkoseći tome, razvili su ogroman transparent "Dobrodošli igrači nezavisnog Kosova" na rukometnom meču u Tuzli, odigranom u okviru kvalifikcija za Svetsko prvenstvo u rukometu.
"Ova poruka je naišla na brojne reakcije. Dok su na Kosovu ocene bile veoma pozitivne, Srbi iz Bosne i Hercegovine su reagovali kritikujući 'skandaloznu poruku'. A baš zbog srpskog uticaja, Bosna i Hercegovina i dalje ne priznaje (tzv.) državu Kosovo", piše prištinska "Koha ditore".
Sledeća rukometna utakmica između Bosne i Hercegovine i lažne države igra se ovog četvrtka u 20 časova, takođe u Tuzli, a prvi meč je završen pobedom selekcije BiH od 25:18.
SRBI SU ZGROŽENI ALBANSKO-BOSANSKIM SKANDALOM: Evo šta se desilo u Tuzli (FOTO)
Kosovo je Srbija, ma šta ko mislio. Ali, neki koji drugačije misle, ne libe se da promovišu lažnu državu, samoproglašenu na teritoriji južne srpske pokrajine..
