ŽRTVU ČERNOBILJA, DEVOJČICU-MUTANTA, RODITELJI SU OSTAVILI: Sada ceo svet ne može da veruje šta je postala!

Čuda postoje. Ko vam kaže da je drugačije, pokažite mu ovu priču.

Pre neki dan su završene Zimske paraolimpijske igre "Milano / Kortina 2026". Na njima je tri zlatne medalje osvojila Oksana Masters. Ona se nije rodila pod tim prezimenom, bila je Oksana Bondarčuk, a prezime je promenila kada ju je usvojio jedan američki profesor - posle černobiljske katastrofe.

Jer, mala Oksana rođena je sa teškim, teškim posledicama nuklearne katastrofe u Černobilju.



Njena majka je živela blizu Pripjata, centralnog mesta za priču o katastrofi u pomenutoj nuklearnoj elektrani u Ukrajini. Tamo je 26. aprila 1986. godine usled greške u dizajnu reaktora, ali i usled nedovoljno obučenog osoblja, došlo do eksplozije koja je uništila četvrti reaktor elektrane, a radioaktivno zagađenje je izazvalo brojne i ozbiljne posledice.

Oni koji nisu umrli odmah, umirali su potom u velikim mukama. A preživeli su morali da se bore sa najstrašnijim bolestima. Ili sa mutacijom dece koja se rađala.

Oksana je bila jedno takvo dete.

Iako rođena tri godine nakon nesreće, tokom sovjetske ere, kada su i Ukrajina i Rusija još bile u jednoj državi, na svet je došla sa strašnim mutacijama.

Recimo, imala je po šest prstiju na nogama, imala je isprepletene prste na rukama ali su joj šake bile bez palčeva, nije rođena sa dva nego sa jednim bubreomg, nije imala desni biceps, nije postojala zubna gleđ, niti su postojale glavne kosti u obe noge (tibije), a i noge su joj bile različite dužine.

Roditelji su je se, prosto, odrekli.

Završila je u sirotištu.

Promenila ih je još dva do svoje sedme godine. A u sirotištima su je muškarci često tukli i silovali, ponekad i više puta dnevno, otkrila je mnogo godina kasnije. "Žene koje su tamo radile pravile su se da ne primećuju", rekla je.

U sirotištu je Oksana bila svedok ubistva njene najbolje prijateljice, Lejni. Deca u sirotištu su uvek bila na ivici gladi i neuhranjenosti i, jedne noći, Lejni i Oksana su se iskrale da donesu hranu, ali se Oksana okliznula i udarila u stolicu. Muškarci, čuvši buku, pronašli su Lejni. Oksana je uspela da se sakrije, ali je čula kako njenu drugaricu je šest puta udaraju. Njena najbolja prijateljica je umrla od posledica traume koju je tada pretrpela.

Nakon što je napunila 7 godina, Oksanu je usvojio Gej Masters, američki profesor komunikacijskih poremećaja, koji nije imao decu.

Nakon što se preselila u Sjedinjene Američke Države 1997. godine, Oksani su amputirane obe noge iznad kolena - leva kada je imala devet godina, a desna noga sa 14 godina. Razlog? Sve više i više su je bolele i nisu mogle da podrže njenu težinu. Uz to, operisani su joj prsti na obe ruke, kako bi mogli da funkcionišu kao palčevi.

Počela je potom da se polako bavi sportom. Veslanjem za osobe sa fizičkim ograničenjima. Potom i kros-kantri skijanjem. Pa vožnjom bicikala.

Verujući da su čuda moguća, posvetila se onome što voli - sportu. Želela je da sebi i svetu pokaže da život može da bude lep, čak i kada su mu počeci jezivi.

Oksanasada ima 36 godina i ima 22 paraolimpijske medalje.

Svaku od njih, pa i ove poslednje, slavi kao da je prva.

Osvojila je čak 12 paraolimpijskih titula - i na Letnjim igrama (u biciklizmu) i na Zimskim igrama (u skijanju i biatlonu). Takođe je osvojila bronzu u veslanju.

Za sebe nikada ne govori da "pati kao žrtva katastrofe u Černobilju" nego se uvek fokusira na ono lepo:

- Ne želim da kažem "znate, ja sam žrtva toga i to toga", već da sam iz nečeg strašnog naučila važnu lekciju o tome kako u svemu videti potencijal i mogućnosti, recimo da postante sportista, umesto da se zarobimo u prošlosti.

I, njeno čudo upravo zato i dalje traje.

Jer ne živi u patnji zbog onog što jeste doživela, a bilo je strašno, već zato što je verovala da i takva, i pored svega, može da bude srećna. A kada se vera udruži sa trudom, onda čuda i nastaju.

