PUTIN IH HITNO ODLIKOVAO! Kada je video šta su uradili, predsednik Rusije ih odmah pozvao u Kremlj!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.
Ovoga puta su Rusi stigli na Igre u Italiju, i to pod ruskom zastavom, i uz himnu Ruske Federacije, ali oni koji su ih sveli na minimalni broj sportista - nisu mogli ni da sanjaju šta će da se dogodi:
Ruski paraolimpijci, iako ih je bilo samo šestoro, osvojili su čak 12 medalja, od čega osam zlatnih - pa je zbog njih Ruska Federacija završila kao treća najuspšenija zemlja na ZPI 2026 "Milano Kortina".
Putin odlučio: Hitna odlikovanja za takvu volju za pobedom!
Iako su Igre završene u ponedeljak, već za ovaj četvrtak organizovana je državna svečanost u Kremlju kako bi se odlikovali sportski heroji Rusije.
Tamošnja novinska agencija RIA Novosti je ovako javila o tome:
"Putin je uručio državna priznanja ruskim paraolimpijcima za njihov uspeh na XIV Paraolimpijskim igrama u Italiji.
Za njihova izuzetna sportska dostignuća, volju za pobedom, istrajnost i odlučnost, Orden prijateljstva dodeljen je:
▫️ Anastasiji Bagijan (skijanje)
▫️ Alekseju Bugajevu (alpsko skijanje)
▫️ Varvari Vorončihini (alpsko skijanje)
▫️ Ivanu Golubkovu (alpsko skijanje)
▫️ Sergeju Sinjakinu (vodećem sportisti)
Treneri tima takođe su odlikovani visokim priznanjima: ona su uručena Irini Gromovi (Orden Aleksandra Nevskog), Aleksandaru Nazarovu i Alekseju Turbinu (obojica Orden prijateljstva) i Alekseju Kobeljevu (Orden „Za zasluge pred otadžbinom“, I stepena).
Putin je izrazio posebnu zahvalnost Fadejevu i Šebu, učesnicima XIV Paraolimpijskih igara u Italiji.
- Za njihova sportska dostignuća, volju za pobedom, istrajnost i odlučnost pokazane na XIV Paraolimpijskim zimskim igrama 2026. godine u Italijanskoj Republici, predsednik Ruske Federacije izražava zahvalnost Dmitriju Sergejeviču Fadejevu, sportisti ruskog Nacionalnog sportskog tima za osobe sa mišićno-skeletnim oštećenjima (snoubord), i Filipu Mohamadu Šebu Monzeru, sportisti ruskog Nacionalnog sportskog tima za osobe sa mišićno-skeletnim oštećenjima (snoubord) - navodi se u dokumentu.
Predsednik Rusije je takođe izrazio zahvalnost trenerima Jevgeniju Pronašku, Pavlu Rožkovu, Olgi Semenovoj i Andreju Strokinu", ističe se u vesti "RIA novosti".
Inače, istorijski podvig u Italiji Rusi su proslavili visoko noseći zastavu Ruske Federacije na svečanoj ceremoniji zatvaranja Paraolimpijade - i to tik ispred srpske trobojke:
A sve to - posle poniženja
Podsetimo, za sve učesnike Paraolimpijade su predviđeni ekskluzivni mobilni telefoni, ali ne za Ruse.
Za njih nema - ništa.
Irina Gromova, glavni trener ruskog paraolimpijskog tima u skijaškom trčanju i biatlonu, potvrdila je to za RIA Novosti:
- Naravno, mi (jedini) nismo dobili pametne telefone - rekla je Gromova.
Kad je pukla bruka, oglasio se Međunarodni olimpijski komitet (MOK).
A kako se oglasio, možda bolje i da nije...
- Da bi se poštovali važeći propisi o sankcijama, zabranjeno je izdavanje uređaja sportistima iz određenih zemalja. Međutim, MOK će raditi na tome da svi sportisti koji učestvuju na Zimskim paraolimpijskim igrama imaju pristup važnim informacijama o takmičenjima i uslugama za sportiste koje se obično pružaju putem ovih uređaja - rekao je za RIA Novosti direktor za odnose s javnošću MOK-a Krejg Spens.
Za sve sem Rusa telefoni, za Ruse - SMS...
Ruski paraolimpijci nisu očajavali, već su odgovorili - na borilištima. I, iako im je delegacija bila minimalna, osvojili su čak 12 medalja.
A, na oduševljenje cele Rusije, osam puta je intonirana ruska himna. A toga nije bilo na velikom međunarodnom takmičenju još od 2022. godine:
Ponižavani i ruski olimpijci nedavno, na istom mestu
Pre Paraolimpijade, održana je zimska Olimpijada, a tamo su "poklone" dobili ruski olimpijci.
Ali, kakve..-
Naime, organizatori Igara su rešili da svim učesnicima ZOI 2026 poklone super-moderan mobilni telefon, ali ne i Rusima.
Za ruske olimpijce bio je predviđen drugi poklon:
Šampon i pasta za zube.
Ponižavajuće?
Evo šta o tome kaže Nikita Filipov, ski-alpinista reprezentacije Ruske Federacije:
- Kad smo dobili poklone, za nas nije bilo modernih telefona kao za druge. Dali su nam samo šampon i zubnu pastu. Ali, dobro. Nismo mi ovde došli zbog mobilnih telefona - reče Filipov i to dokaza:
Osvojio je srebro u novoj olimpijskoj disciplini, pomenutom ski-alpinizmu.
Maltretman Rusa na Zimskim olimpijskim igrama odvijao se iz dana u dan
Podsetimo, maltretman koji je doživeo čuveni ruski klizač Petr Gumenik - zapanjio je Ruse.
I, taj maltretman imao je tri dela.
Čin prvi: Zabranili mu pesmu uz koju se mesecima spremao
Podsetimo, kao što su vam "Novosti" već javile, ruskom klizaču Petru Gumeniku, koji se spremao za nastup na Igrama uz muziku iz filma "Parfem" - organizatori su naprasno zabranili da tu muziku pušta dok nastupa, navodeći kao razlog "probleme sa autorskim pravima".
A pritom drugi klizači najnormalnije korsite tu istu muzičku kompoziciju.
Licenciranje je, odjednom, problem samo za ruskog sportistu.
Gumenikov tim je hitno morao da nađe alternativu, pa se na kraju odlučio za nastupa uz muziku iz filma "Dina“.
Ne mali broj ljubitelja umetničkog klizanja molio je putem društvenih mreža MOK da Gumeniku dozvoli da nastupi sa muzikom uz koju se i spremao za Olimpiske igre, ali... uzalud.
Čin drugi: Pokraden u finalu da se i stranci pitaju - da li je moguće?!
Na levoj strani snimka koji je pred vama možete da vidite kako kliza Gumenik, koga su sudije svrstale na šesto mesto na ovim Igrama. Na desnom delu videćete Japanca kome su sudije dodelile medalju.
Samo pogledajte ta dva snimka i biće vam jasan bes - mnogih:
Čin treći: Zabranili da učestvuje na gala-svečanosti
Obično svi osvajači medalja na nekom takmičenju, pa i ZOI 2026, uz još po četiri naredna po plasmanu takmičara - učestvuju na tzv. "gala večeri", na kojoj se klizači i klizačice revijalnim nastupom opraštaju od publike pred kojom su se do tada nadmetali.
Međutim, iako je Gumenik bio šesti u finalu, dakle tri mesta "ispod crte", tj. ispod treće pozicije koja donosi bronzano odličje - nije pozvan da učestvuje na gala svečanosti, već su pozive dobila dva takmičara koja su bila lošije od njega plasirana.
Strogi uslovi za Ruse i Beloruse
Podsetimo, da bi uopšte nastupio na Igrama, Gumenik i njegovi sunarodnici morali su da budu proglašeni "podobnim".
A ruski i beloruski sportisti koji su tražili "podobnost" za Zimske igre 2026. morali su da ispune sledeće kriterijume:
- Svi sportisti i njihovo "osoblje podrške" koji su otvoreno izrazili podršku ratu u Ukrajini neće biti podobni
- Sportisti i osoblje podrške koji su angažovani od strane ruske ili beloruske vojske ili agencija nacionalne bezbednosti neće biti podobni
- Svi individualni neutralni sportisti moraju ispuniti sve odgovarajuće antidoping zahteve
"Satrli" broj Rusa
Kontrast u odnosu na prethodne Igre je više nego upečatljiv: pre četiri godine, 2022. u Pekingu, više od 200 ruskih sportista takmičilo se pod zastavom Ruskog olimpijskog komiteta i osvojilo 32 medalje, uključujući pet zlatnih. Ove godine, samo 13 Rusa se takmičilo u sedam olimpijskih disciplina, dok je na paraolimpijado bilo svega pomenutih šest sportista iz Ruske Federacije.
PUTIN IH HITNO ODLIKOVAO! Kada je video šta su uradili, predsednik Rusije ih odmah pozvao u Kremlj!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje.
