"NIKADA, NEĆEMO ODUSTATI, NIKADA"! Legendarni sportista podelio snimak sa Kosova koji i danas boli svakog Srbina
Godišnjica koja ne bledi!
Današnji dan u srpskoj modernoj istoriji ostaje upisan crnim slovima kao jedan od najtragičnijih datuma. Sedamnaesti mart simboliše nezapamćenu eskalaciju nasilja i organizovanog zločina nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji, kada je talas razaranja zbrisao vekove postojanja jednog naroda na njegovim ognjištima. Povodom godišnjice ovih strašnih događaja, javnosti se obratio proslavljeni odbojkaški as i legenda našeg sporta, Vladimir Vanja Grbić.
Putem svojih društvenih mreža, Grbić je podelio potresne snimke koji decenijama služe kao nemi svedoci sistematskog uništavanja srpske duhovne i kulturne baštine. Prizori divljačkog rušenja krstova, paljenja svetinja i skrnavljenja fresaka neprocenjive vrednosti ponovo su podsetili na rane koje ni posle toliko vremena ne zaceljuju.
Bilans užasa je hiljade proteranih i spaljene svetinje pod zaštitom UNESCO-a.
Kadrovi koji su obišli svet, poput onog na kojem se vidi besomučno lomljenje krsta na crkvi Svetog Ilije u Podujevu, samo su delić mozaika užasa koji se odigrao tog marta. Meta napada nisu bili samo ljudi, već i čitava istorija jednog naroda. Podsećamo, tokom martovskog pogroma život je izgubilo 16 Srba, više od 900 osoba je povređeno, dok je preko 4.000 ljudi u jednom danu ostalo bez svojih domova i bilo primorano na progon.
Statistika razaranja je neumoljiva: spaljeno je 935 srpskih kuća i čak 35 crkava i manastira. Među njima su i biseri svetske arhitekture i duhovnosti koji se nalaze pod direktnom zaštitom UNESCO-a, poput Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, manastira Svetih Arhangela i manastira Devič. Ovi hramovi, koji su vekovima preživljavali razne vojske i osvajače, poklekli su pred rušilačkim nagonom ekstremista u 21. veku.
Vanja Grbić nije samo podsetio na tragediju, već je svetu uputio i snažnu poruku prkosa i istrajnosti. Uz snimke razaranja, objavio je tekst čuvene "Kletve cara Lazara" na engleskom jeziku, želeći da međunarodnoj javnosti približi dubinu srpske vezanosti za kosovsku zemlju i težinu zakletve koja nas obavezuje.
Njegova objava, koja citira reči iz 1389. godine, odjeknula je kao podsetnik da identitet i vrednosti jednog naroda ne mogu biti uništeni vatrom i nasiljem. Uz stihove koji vekovima opominju svakog Srbina, Grbić je dodao i jasnu poruku: "Nikada nećemo odustati. NIKADA."
