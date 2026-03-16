HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga oduševljen.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.
Sada su Rusi stigli na Igre u Italiju, i to pod ruskom zastavom, i uz himnu Ruske Federacije, ali oni koji su ih sveli na minimalni broj sportista - nisu mogli ni da sanjaju šta će da se dogodi:
Ruski paraolimpijci, iako ih je bilo samo šestoro, osvojili su čak 12 medalja, od čega osam zlatnih - pa je zbog njih Ruska Federacija završila kao treća najuspšenija zemlja na ZPI 2026 "Milano Kortina".
Peskov: Putin je oduševljen briljantnim nastupom ruskih paraolimpijaca
„Predsednik Putin je poslao čestitke svim našim paraolimpijcima koji su osvojili medalje. I, naravno, zajedno sa celom zemljom, predsednik je oduševljen tako briljantnim nastupom“, rekao je novinarima portparol predsednika Ruske Federacije, Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje RIA Novosti o oceni Kremlja povom nastupa paraolimpijaca.
Putin će uskoro razmotriti mogućnost sastanka sa paraolimpijcima:
„Naravno, oni su naši heroji. Stoga ne sumnjam da će predsednik razmotriti ovu mogućnost.“
A onda i reakcija o dekretu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kojim se uvode sankcije protiv 10 ruskih paraolimpijaca:
„To je još jedna apsurdna akcija kijevskog režima“, zaključio je Peskov.
Istorijski podvig u Italiji Rusi su proslavili visoko noseći zastavu Ruske Federacije na svečanoj ceremoniji zatvaranja Paraolimpijade - i to tik ispred srpske trobojke:
A sve to - posle poniženja
Podsetimo, za sve učesnike Paraolimpijade su predviđeni ekskluzivni mobilni telefoni, ali ne za Ruse.
Za njih nema - ništa.
Irina Gromova, glavni trener ruskog paraolimpijskog tima u skijaškom trčanju i biatlonu, potvrdila je to za RIA Novosti:
- Naravno, mi (jedini) nismo dobili pametne telefone - rekla je Gromova.
Kad je pukla bruka, oglasio se Međunarodni olimpijski komitet (MOK).
A kako se oglasio, možda bolje i da nije...
- Da bi se poštovali važeći propisi o sankcijama, zabranjeno je izdavanje uređaja sportistima iz određenih zemalja. Međutim, MOK će raditi na tome da svi sportisti koji učestvuju na Zimskim paraolimpijskim igrama imaju pristup važnim informacijama o takmičenjima i uslugama za sportiste koje se obično pružaju putem ovih uređaja - rekao je za RIA Novosti direktor za odnose s javnošću MOK-a Krejg Spens.
Za sve sem Rusa telefoni, za Ruse - SMS...
Ruski paraolimpijci nisu očajavali, već su odgovorili - na borilištima. I, iako im je delegacija bila minimalna, osvojili su čak 12 medalja.
A, na oduševljenje cele Rusije, osam puta je intonirana ruska himna. A toga nije bilo na velikom međunarodnom takmičenju još od 2022. godine:
Ponižavani i ruski olimpijci nedavno, na istom mestu
Pre Paraolimpijade, održana je zimska Olimpijada, a tamo su "poklone" dobili ruski olimpijci.
Ali, kakve..-
Naime, organizatori Igara su rešili da svim učesnicima ZOI 2026 poklone super-moderan mobilni telefon, ali ne i Rusima.
Za ruske olimpijce bio je predviđen drugi poklon:
Šampon i pasta za zube.
Ponižavajuće?
Evo šta o tome kaže Nikita Filipov, ski-alpinista reprezentacije Ruske Federacije:
- Kad smo dobili poklone, za nas nije bilo modernih telefona kao za druge. Dali su nam samo šampon i zubnu pastu. Ali, dobro. Nismo mi ovde došli zbog mobilnih telefona - reče Filipov i to dokaza:
Osvojio je srebro u novoj olimpijskoj disciplini, pomenutom ski-alpinizmu.
Maltretman Rusa na Zimskim olimpijskim igrama odvijao se iz dana u dan
Podsetimo, maltretman koji je doživeo čuveni ruski klizač Petr Gumenik - zapanjio je Ruse.
I, taj maltretman imao je tri dela.
Čin prvi: Zabranili mu pesmu uz koju se mesecima spremao
Podsetimo, kao što su vam "Novosti" već javile, ruskom klizaču Petru Gumeniku, koji se spremao za nastup na Igrama uz muziku iz filma "Parfem" - organizatori su naprasno zabranili da tu muziku pušta dok nastupa, navodeći kao razlog "probleme sa autorskim pravima".
A pritom drugi klizači najnormalnije korsite tu istu muzičku kompoziciju.
Licenciranje je, odjednom, problem samo za ruskog sportistu.
Gumenikov tim je hitno morao da nađe alternativu, pa se na kraju odlučio za nastupa uz muziku iz filma "Dina“.
Ne mali broj ljubitelja umetničkog klizanja molio je putem društvenih mreža MOK da Gumeniku dozvoli da nastupi sa muzikom uz koju se i spremao za Olimpiske igre, ali... uzalud.
Čin drugi: Pokraden u finalu da se i stranci pitaju - da li je moguće?!
Na levoj strani snimka koji je pred vama možete da vidite kako kliza Gumenik, koga su sudije svrstale na šesto mesto na ovim Igrama. Na desnom delu videćete Japanca kome su sudije dodelile medalju.
Samo pogledajte ta dva snimka i biće vam jasan bes - mnogih:
Čin treći: Zabranili da učestvuje na gala-svečanosti
Obično svi osvajači medalja na nekom takmičenju, pa i ZOI 2026, uz još po četiri naredna po plasmanu takmičara - učestvuju na tzv. "gala večeri", na kojoj se klizači i klizačice revijalnim nastupom opraštaju od publike pred kojom su se do tada nadmetali.
Međutim, iako je Gumenik bio šesti u finalu, dakle tri mesta "ispod crte", tj. ispod treće pozicije koja donosi bronzano odličje - nije pozvan da učestvuje na gala svečanosti, već su pozive dobila dva takmičara koja su bila lošije od njega plasirana.
Strogi uslovi za Ruse i Beloruse
Podsetimo, da bi uopšte nastupio na Igrama, Gumenik i njegovi sunarodnici morali su da budu proglašeni "podobnim".
A ruski i beloruski sportisti koji su tražili "podobnost" za Zimske igre 2026. morali su da ispune sledeće kriterijume:
- Svi sportisti i njihovo "osoblje podrške" koji su otvoreno izrazili podršku ratu u Ukrajini neće biti podobni
- Sportisti i osoblje podrške koji su angažovani od strane ruske ili beloruske vojske ili agencija nacionalne bezbednosti neće biti podobni
- Svi individualni neutralni sportisti moraju ispuniti sve odgovarajuće antidoping zahteve
"Satrli" broj Rusa
Kontrast u odnosu na prethodne Igre je više nego upečatljiv: pre četiri godine, 2022. u Pekingu, više od 200 ruskih sportista takmičilo se pod zastavom Ruskog olimpijskog komiteta i osvojilo 32 medalje, uključujući pet zlatnih. Ove godine, samo 13 Rusa se takmičilo u sedam olimpijskih disciplina, dok je na paraolimpijado bilo svega pomenutih šest sportista iz Ruske Federacije.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
TATA, IZVINI, ALI NE MOGU! Momak sa Kosova otkrio zbog čega je odjavio Srbiju
16. 03. 2026. u 08:20 >> 08:33
KAKAV SUNOVRAT! Posle odustajanja od Majamija Novak Đoković saznao katastrofalne vesti
16. 03. 2026. u 05:40
POSLE ZVEZDINE KATASTROFE U ZETRI! Obradoviću stigle najgore moguće vesti!
16. 03. 2026. u 11:28
ČEKAJ, STANI! Svi su ih otpisali, ali Vulvsi nižu pobede i nisu odustali od opstanka u Premijer ligi!
TREĆI uzastopni ligaški trijumf fudbaleri Vulverhemptona pokušaće da ostvare na "Dži teku" gde će ih od 21.00 ugostiti Brentford.
16. 03. 2026. u 10:22
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
