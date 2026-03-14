UKRAJINAC U SRBIJI OKRENUO LEĐA RUSKOJ ZASTAVI: Nije mogao ni da sanja šta će potom da se desi (VIDEO)

U najnovije vesti vezane za Rusiju i Ukrajinu - "uplela" se i Srbija.

Jer, upravo je u Srbiji, tačnije u Zrenjaninu, jedan Rus je u nedelji za n ama uradio nešto potpuno nesvakidašnje. Usledila je, koji dan kasnije, šokantna reakcija njegovog rivala iz Ukrajine, a onda i šah-mat od strane ruskog sportiste.

U pomenutom srpskom gradu održava se Evropsko prvenstvo u rvanju za mlađe seniore, koje traje od od 9. do 15. marta i to uz učešće preko 450 rvača iz 37 zemalja.

A među njima je i Bozigit Islamgerejev, ruski reprezentativac.

On je obeležio ovaj šampionat potezom o kome je pričala cela planeta (ako ste propustili, pogledajte na dnu ove vesti taj čudesan podsetnik), no nešto iznenađujuće desilo se posle još dva njegova nastupa.

Pomenuti Rus je na kraju osvojio titulu, a onda, na pobedničkom postolju - šok.

Kad s u podeljene medalje za tu, kategoriju rvača do 86 kilograma, u kojoj je Ukrajinac Artur Kostjuk osvojio bronzu, baš ukrajinski takmičar je priredio skandal:

Tokom ruske himne na ceremoniji dodele nagrada, Kostjuk je sišao sa podijuma i okrenuo leđa ruskoj zastavi.

Evo i video snimka tog i ncidenta:

Da i voobщe🐽 ušel bы na fig!



Ukrainskiй borec Artur Kostюk spustilsя s pьedestala i povernulsя spinoй k flagu RF vo vremя nagraždeniя rossiяnina na čempionate Evropы U23.



Kostюk zavoeval bronzu, a rossiяnin - zoloto.



FSBR obratilsя k UWW c trebovaniem rassmotretь эtot эpizod. pic.twitter.com/8X0iXceFgq — Dusя Nюšina (@DNusina) March 13, 2026

A onda ruski odgovor - u Putinovom stilu

Komentarišući i svoj uspeh, ali i reakciju ukrajinskog kolege, Islamgerejev je rekao sledeće:

- Toliko sam radostan što sam uspeo da usrećim sve: moje roditelje, porodicu, prijatelje i, naravno, sve navijače naše zemlje. Na kraju krajeva, predstavljao sam Rusiju na međunarodnoj sceni, a kada ste u ruskoj rvačkoj reprezentaciji, u svako takmičenje ulazite kao favorit, što je velika odgovornost. A kada je reč ukrajinskom sportisti, nemam šta da kažem. Od detinjstva su me učili da je sport iznad politike. Samo ću citirati predsednika (Vladimira Putina): 'Svidelo ti se to ili ne, moraš biti strpljiva, lepotice moja! (rus. "Nravitsя, ne nravitsя — terpi, moя krasavica")'", rekao je Islamgerejev za RIA Novosti, podsetivši na jedan Putinov govor u kome je predsednik Rusije upotrebio te stihove, pa pojasnio da se do uspeha ne može preko noći, nego, svidelo se to nekome ili ne, tek uz mnogo (truda) i strpenjlja.

Kako je Rus šokirao celu planetu

Podsetimo, u rvanju ima Rusa i u drugim reprezentacijama, prosto - njihova rvačka škola je nadaleko čuvena, pa se tako desilo da je pomenuti Bozigit za rivala u četvrfinalu imao sunarodnika koji sada rve za Francusku, Rahima Magomadova.

A na tom meču desilo se nešto spektakularno.

Nešto o čemu je pričao ceo rvački svet.

Bozigit Islamgerejev je, gubivši sa 5:8, sedam sekundi pre kraja shvatio da mora da ide na sve ili ništa. Trebao mu je potez za trijumf, potez koji donosi četiri poena.

I, potpuno neočekivano za sve u zrenjaninskoj dvorani, skočio je na svog suparnika - "upleo" mu se celim telom oko glave, a onda ga za sekund, dva tako nestvarno pobedio, da snimak koji je sada i pred vama - obilazi planetu.

Kako i ne bi, kada je trijumf ostvario ovom "letećom vevericom":

Bozigit Islamgereev pobedil v 1/4 pervenstva Evropы po borьbe do 23 let − ego sopernikom bыl Rahim Magomadov iz sbornoй Francii



Slava Rossii! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺pic.twitter.com/YD0h5aRBtq — 🇷🇺⭐️ ЭLЬŠAD BABAEV ⭐️🇷🇺 (@elshadbabaev87) March 11, 2026

