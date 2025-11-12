IGRAČ VIŠE PORAZ PIŠE: Vaterpoliste Novog Beograda posle poraza od Jadrana očekuje grčevita borba za drugo mesto u grupi B Lige šampiona

CILj nije ostvaren. Vaterpolisti Novog Beograda zakomplikovali su sebi život u borbi za Top 8 Lige šampiona. Vicešampion Evrope je u presudnom meču grupe B preksinoć na svom bazenu izgubio od Jadrana iz Herceg Novog – 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3). Puleni Petra Radanovića sada su treći na tabeli grupe B i u preostala tri kola moraju da nadmaše sebe ukoliko žele da Novljane preteknu u borbi za drugo mesto,jer je prvo rezervisano za neprikosnoveni Pro Reko.

Foto: N.Paraušić

Novobeograđani su u meč ušli onako kako su i najavljivali: odlučno, hrabro, agresivno. I u prvoj četvrtini su bili nagrađeni za takvu igru – 4:2.Nažalost ritam su izgubili u drugoj četvrtini, kada su Novljani „zategli“ odbranu. Domaći igrači se nisu snalazili sa igračem više,nisu umeli da iskoristi ni kada su imali dva igrača viška, što su uporni i strpljivi gosti umešno kažnjavali. Nametnuli su puleni Vladimira Gojkovića svoj ritam, bili su neumljovi sa distance, naročito Vasilije Radović i Strahinja Gojkovića,a nadahnuti su bili i centri, istakli se Vujović i naš Lazić. „Otupeli“ su oštricu napada Novog Beograda, za deset minuta napravili seriju 4:0 i primorali domaćina da juri rezultat.

Miloš Ćuk i drugovi uspeli su početkom četvrte četvrtine da izjednače na 9:9 i da ponovo upadnu u Jadranovu mrežu, koji je novom serijom 3:0 prelomio meč i pruzeo drugo mesto od Novog Beograda. Iduće srede,19.novembra Novi Beograd je gost Pro Reka,a Jadran ide u goste imenjaku iz Splita.

TABELA: Pro Reko 9, Jadran HN 6, Novi Beograd 3, Jadran ST 0 bodova