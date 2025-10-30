Ostali sportovi

RADNIČKI NA VOJVODINU: Kragujevčani sutra u četvrfinalu Kupa Srbije za vaterpoliste favoriti protiv Novosađana

Slobodan Krstović

30. 10. 2025. u 11:46

KUP Srbije se približava svojoj završnici. Od petka do nedelje odigraće se četvrtfinalne utakmice. Prvi će snage sutra da odmere Vojvodina i Radnički, a jasno je da su Kragujevčani apsolutni favoriti. U subotu Partizan dočekuje Novi Beograd, a zanimljiv će biti duel šabačke Save i NBG vukova. U nedelju Crvena zvezda će u Futogu ugostiti Šabac.

Foto: N. Paraušić

ČETVRTFINALE Kupa Srbija za vaterpoliste, petak: Vojvodina - Radnički (18.00). Subota: Partizan - Novi Beograd (19.00), Sava - NBG Vukovi (19.00). Nedelja: Crvena zvezda - Šabac (Futog, 19.00).

Pobednici će se plasirati na Fajnal-for, koji će se odigrati 28. i 29. novembra. Trofej brani Crvena zvezda.

