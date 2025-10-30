RADNIČKI NA VOJVODINU: Kragujevčani sutra u četvrfinalu Kupa Srbije za vaterpoliste favoriti protiv Novosađana
KUP Srbije se približava svojoj završnici. Od petka do nedelje odigraće se četvrtfinalne utakmice. Prvi će snage sutra da odmere Vojvodina i Radnički, a jasno je da su Kragujevčani apsolutni favoriti. U subotu Partizan dočekuje Novi Beograd, a zanimljiv će biti duel šabačke Save i NBG vukova. U nedelju Crvena zvezda će u Futogu ugostiti Šabac.
ČETVRTFINALE Kupa Srbija za vaterpoliste, petak: Vojvodina - Radnički (18.00). Subota: Partizan - Novi Beograd (19.00), Sava - NBG Vukovi (19.00). Nedelja: Crvena zvezda - Šabac (Futog, 19.00).
Pobednici će se plasirati na Fajnal-for, koji će se odigrati 28. i 29. novembra. Trofej brani Crvena zvezda.
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)