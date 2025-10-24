Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

Foto Arena Sport

Ovaj put ponovo u ringu, ali pod drugačijim pravilima!

Tim povodom, TV Arena sport donosi ekskluzivu, pošto je ruski borac i po mnogima najbolji svih vremena, pozvao tokom gostovanja u našoj emisiji hrvatskog udarača i najvećeg šampiona sa ovih prostora da opet ukrste pesnice. I to u egzibicionom boks meču, koji će biti organizovan u Srbiji, u produkciji Arene Fight.

Legendarni ruski borac, u društvu direktora Arena Channels Group Nebojše Žugića, otkrio je u našoj emisiji da su prvobitni planovi za organizovanje meča sa "Kro Kapom" u Japanu propali zbog tehničkih formalnosti, pa je izrazio želju da se njihov dugo iščekivani revanš održi baš u srpskoj prestonici, pred publikom koja "ne vidi drugačije boje" i gaji simpatije prema oba borca.

"Srbija je moja omiljena zemlja, posle, naravno, otadžbine Rusije. Mirko Filipović i ja imamo ovde mnogo navijača, vole nas. Zato pozivam Mirka da naš meč bude u Srbiji. Ako sve bude kako treba, planirano je da se borba održi krajem aprila ili početkom maja. Želimo da obradujemo našu publiku borbom, ne u Rusiji ili Hrvatskoj, već u Srbiji".

Direktor Arena Channel Group, Nebojša Žugić, znao je kakvo iznenađenje sprema Fjodor Jemeljanenko, a to je i priznao, istakavši veliku čast što će TV Arena sport, ukoliko i druga strana bude saglasna da se borba održi, odraditi kompletnu produkciju.

"Nisam želeo da pričam o tome da bi ekskluziva bila potpuna. Veliko priznanje za Arena Fight, TV Arena sport i ACG je to što smo dobili ponudu da mi budemo 'brodkaster', odnosno da radimo produkciju celog meča. Siguran sam da od toga možemo da napravimo svetski spektakl. Srbija se, generalno, pokazala kao jedan od najboljih svetskih domaćina sportskih dešavanja. Posebno se ova činjenica odnosi na borilačke sportove, imali smo Svetsko prvenstvo u boksu, planetarni šampionat u MMA, bilo je velikih takmičenja i u drugim sportovima i sve je bilo na spektakularnom nivou. Ne sumnjam da ćemo i ovaj događaj kao 'brodkasteri' odraditi na vrhunski način. Tek predstoje dogovori, ovo je prva faza i ako 'Kro Kap' prihvati, a iskreno se nadam da hoće, dobijamo priliku da radimo vanserijski meč i događaj."

Žugić je iskoristio priliku da se zahvali ruskom borcu što je izabrao TV Arena sport da saopšti ekskluzivnu vest.

"Hteo bih da se zahvalim Fjodoru što je ovu vest saopštio na našoj televiziji. Mi zaista jesmo prijateljska kuća i među nama su veliki obožavaoci Fjodora. Prvi ja. Velika mi je čast da sedimo zajedno u studiju i da možemo da najavimo ovaj ogroman spektakl", rekao je Žugić.

Nedavno je u poseti TV Arena sport bio i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko.

"Meni je jako drago zbog toga, jer ne krijem veliku ljubav prema Rusiji. Često volim da se našalim, moja pokojna baka je uvek govorila kakvo će vreme biti kod nas i u Moskvi. Meni je od malih nogu usađena ljubav prema Rusiji, jednoj od najvećih svetskih nacija. Ruse smatram braćom i to ćemo uvek biti", napomenuo je Žugić i iskoristio priliku da pokaže i pokloni majicu specijalno kreiranu za ruskog borca.

"Kad nam je u poseti bio njegova ekselencija Aleksandar Bocan-Harčenko i kada je obišao naše prostorije, jedna njegova rečenica mi je izuzetno imponovala, a to je da bi voleo da jednu sportsku televiziju poput TV Arena sport imaju i kod njih u Rusiji. To je veliko priznanje za našu kuću i obaveza. Sada je podignuta lestvica i velika je odgovornost na nama, jer mi kao tako velika televizijska kuća nemamo pravo na grešku. Imam tremu od ovako velikog događaja, ali sam siguran da ćemo sve uraditi na najbolji mogući način. Da će naši gledaoci i oni širom sveta uživati u spektaklu".

Fjodor i "Kro Kap" su se prvi i jedini put susreli u ringu pre više od 20 godina u finalu "Prajdovog gran prija". U to vreme neprikosnoveni udarač iz Hrvatske bio je strah i trepet za konkurenciju. Samim tim naterao je Rusa da u pripremi borbe usavrši svoje tehnike, pre svega kikboks i tajlandski boks, što ga je na kraju krajeva i dovelo do velikog trijumfa.

Jemeljanenko je više puta istakao da je pomenuti duel bio više od obične borbe, a objasnio je i zbog čega.

"Mirko Filipović je bio u samom vrhu, ako ne i najbolji borac na svetu u tom momentu. Naša borba se iz različitih razloga pomerala, ali smo uspeli da obradujemo naše navijače i ljubitelje ovog sporta. I danas se spominje ta borba i smatra se jednom od najboljih, kako u Mirkovoj, tako i u mojoj karijeri. Dragi Mirko, ti i ja smo pre 20 godina napisali lepu istoriju, koje se naši fanovi i danas sećaju. Hajde da napravimo nešto slično - i još bolje - ovde u Srbiji".

Dvojica velikih rivala imala su priliku da popričaju o predstojećem meču.

"Video sam Mirka, kako se sprema, kako trenira i on je danas u jako dobroj formi. Imali smo priliku da popričamo o tome. Spreman je, spreman je da se bije", dodao je veliki MMA šampion.

Zašto baš pravila boksa?

"Za pravila MMA smo već malo stari i predložili su nam u Japanu da se tučemo po pravilima boksa, a mi bismo voleli da baš tako i ostane", rekao je Fjodor.

Jemeljanenko je 2005. na iznenađenje mnogih pobedio Filipovića upravo tehnikama boksa.

"Ako se Mirko usaglasi da sprovedemo tu borbu, nadam se da ću imati mogućnost da sa svojim stručnim štabom i timom pripremim i druga iznenađenja. Pomažu mi treneri CSKA za boks, moj trener Aleksandar Vasiljevič, moj drug i šampion Evrope u boksu Mihajl Galov se uključio u pripremu. Imamo dobar trenerski tim i svi hoće da mi pomognu".

Fjodor je nedavno imao operaciju ramena, ali sada je sve u redu i spreman je.

"Nažalost skupilo se nekoliko različitih trauma i morao sam na operaciju pre godinu dana. U potpunosti sam se oporavio".

Mirko Filipović ima desni gard, pa je vrlo zanimljivo koga će Fjodor da izabere za sparing partnera.

"Ciljano još uvek nismo radili pripremu, to ćemo tek kada budemo dobili potvrdu od Mirkove strane. Moj trenutni trener je Karakaš Dmitri Grigorjevič, radim u ovom momentu sa mladim borcima".

Filipović je tokom karijere imao silnu želju za revanšom. U aktivnim danima nije je dobio, iako je 2017. bilo blizu da se tako nešto dogodi. Sada jeste.

"Mislim i nadam se, da će kao i kod prvog meča, svaki sekund biti na granici žestoke borbe. Ne znam kako će se završiti ili koliko ćemo dugo moći da se tučemo, bijemo i suprotstavljamo jedan drugome, ali se nadam da neće biti ni slučajno lošija nego prva borba, a nadam se i bolja. Mirko i ja smo uvek trudili da pokažemo nešto novo i zbog toga nas navijači vole. Imamo veliko iskustvo…", podvukao je Fjodor Jemeljanenko.