OVO NIJE NI SANJALA! Evo šta je u Srbiji doživela Andrea Lekić, svojevremeno najbolja rukometašica sveta

Andrea Lekić, svojevremeno najbolja rukometašica sveta, od danas ima važnu ulogu u srpskom sportu.

FOTO: M. Vukadinović

Lekićeva je, naime, imenovana za generalnog menadžera ženskih reprezentacija Srbije, saopštio je Rukometni savez Srbije.





"Po­či­nje jed­na no­va pri­ča u mo­joj ka­ri­je­ri i ve­o­ma sam sreć­na što će bi­ti u srp­skom rukometu. Sve­sna sam te­ži­ne i od­go­vor­no­sti po­sla, ali sprem­na da od pr­vog da­na ra­dim pot­pu­no po­sve­će­no", izjavila je Andrea, preneo je RSS.



Lekić, koja je do skoro bila kapiten reprezentacije Srbije, navela je da su ciljevi uvek visoki.





"Sad pre­vas­hod­no mi­slim na pro­spe­ri­tet ru­ko­me­ta, ši­re­nju ba­ze, ra­du sa mla­đim selekcijama, a imam pla­no­ve i vi­zi­ju ka­ko bi to tre­ba­lo da iz­gle­da. Mi­slim da ima­mo kva­li­tet­ne i do­bre mla­đe se­lek­ci­je, uz do­bar rad ko­ji je već vi­dljiv, že­lim da ta de­či­ca iz­ra­stu u do­bre i kvalitetne igračice. To tre­ba da nam je svi­ma za­jed­nič­ki cilj", istakla je ona.







Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Ru­ko­met­nog sa­ve­za Sr­bi­je Ivan Mi­li­vo­je­vić izjavio je da je oduševljen odlukom da Lekić bude generalni menadžer svih nacionalnih ženskih selekcija.

"Zna­li smo da će kraj go­di­ne do­ne­ti pu­no iza­zo­va kad je u pi­ta­nju žen­ska re­pre­zen­ta­ci­ja, a do­la­zak An­dree na me­sto ge­ne­ral­nog me­na­dže­ra je ne­što naj­bo­lje što je mo­glo da se de­si na­šem spor­tu. Njen po­vra­tak pro­tiv Slo­ve­ni­je bio je klju­čan za bu­duć­nost žen­skog ru­ko­me­ta, po­tom je od­lu­či­la da za­vr­ši ka­ri­je­ru i ovo je sa­mo po­če­tak jed­ne no­ve pri­če. An­drea otva­ra no­vu di­men­zi­ju žen­skog ru­ko­me­ta u Sr­bi­ji, nje­no zna­nje, is­ku­stvo, kva­li­tet i auto­ri­tet su ga­ran­ci­ja da će se naš sport po­di­ći na je­dan vi­ši ni­vo. Bi­la je naj­bo­lja igra­či­ca pla­ne­te, a si­gu­ran sam da će bi­ti podjednako uspe­šna i na no­voj funk­ci­ji", istakao je Milivojević.



On je objasnio šta pod­ra­zu­me­va funk­ci­ja ge­ne­ral­nog me­na­džera.



"Brigu o kompletnom reprezentativnom ženskom rukometu. Kad je reč o za­du­že­nji­ma, Andrea će ru­ko­vo­di­ti, upra­vlja­ti i kon­tro­li­sa­ti rad svih se­lek­ci­ja. Ta­ko­đe, po­ve­re­na joj je i komunikacija sa igra­či­ca­ma i se­lek­to­rom, kao i potpuno nad­gle­da­nje ra­da i ko­or­di­ni­sa­nje svih žen­skih re­pre­zen­ta­ci­ja", naveo je Milivojević.



Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde