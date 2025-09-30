OVO NIJE NI SANJALA! Evo šta je u Srbiji doživela Andrea Lekić, svojevremeno najbolja rukometašica sveta
Andrea Lekić, svojevremeno najbolja rukometašica sveta, od danas ima važnu ulogu u srpskom sportu.
Lekićeva je, naime, imenovana za generalnog menadžera ženskih reprezentacija Srbije, saopštio je Rukometni savez Srbije.
"Počinje jedna nova priča u mojoj karijeri i veoma sam srećna što će biti u srpskom rukometu. Svesna sam težine i odgovornosti posla, ali spremna da od prvog dana radim potpuno posvećeno", izjavila je Andrea, preneo je RSS.
Lekić, koja je do skoro bila kapiten reprezentacije Srbije, navela je da su ciljevi uvek visoki.
"Sad prevashodno mislim na prosperitet rukometa, širenju baze, radu sa mlađim selekcijama, a imam planove i viziju kako bi to trebalo da izgleda. Mislim da imamo kvalitetne i dobre mlađe selekcije, uz dobar rad koji je već vidljiv, želim da ta dečica izrastu u dobre i kvalitetne igračice. To treba da nam je svima zajednički cilj", istakla je ona.
Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević izjavio je da je oduševljen odlukom da Lekić bude generalni menadžer svih nacionalnih ženskih selekcija.
"Znali smo da će kraj godine doneti puno izazova kad je u pitanju ženska reprezentacija, a dolazak Andree na mesto generalnog menadžera je nešto najbolje što je moglo da se desi našem sportu. Njen povratak protiv Slovenije bio je ključan za budućnost ženskog rukometa, potom je odlučila da završi karijeru i ovo je samo početak jedne nove priče. Andrea otvara novu dimenziju ženskog rukometa u Srbiji, njeno znanje, iskustvo, kvalitet i autoritet su garancija da će se naš sport podići na jedan viši nivo. Bila je najbolja igračica planete, a siguran sam da će biti podjednako uspešna i na novoj funkciji", istakao je Milivojević.
On je objasnio šta podrazumeva funkcija generalnog menadžera.
"Brigu o kompletnom reprezentativnom ženskom rukometu. Kad je reč o zaduženjima, Andrea će rukovoditi, upravljati i kontrolisati rad svih selekcija. Takođe, poverena joj je i komunikacija sa igračicama i selektorom, kao i potpuno nadgledanje rada i koordinisanje svih ženskih reprezentacija", naveo je Milivojević.
