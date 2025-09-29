BURA U HUMSKOJ! "Zašto se JSD Partizan odrekao svog najtrofejnijeg kluba"
Mlađe kategorije veslačkog kluba Partizan osvojile su ekipnu titulu šampiona Srbije na prvenstvu na Palićkom jezeru, saopštio je danas beogradski klub.
Posle prvenstva Srbije u seniorskoj konkurenciji u julu, prethodnog vikenda održane su trke u juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj kategoriji, a Partizan je došao do još jedne titule ekipnog prvaka države, u nizu koji traje već 35 godina.
Nošeni rezultatom koji su ostvarili seniori i seniorke ovog kluba na Svetskom prvenstvu u Šangaju zauzimanjem drugog i petog mesta, i mlađe kategorije su nastavile da nižu uspehe. Prvog dana vikenda na stazu na Palićkom jezeru izašli su juniori i pioniri, dok su drugog dana kadeti završili nikad turbulentniju sezonu.
"I pored decenijskih uspeha kluba, ovo je ipak najuspešnija sezona u istoriji veslačkog sporta. Osvajanje Kupa Srbije, nakon toga prošlonedeljenog istorijskog rezultata Martina, Nikolaja, Jovane i Elene na Svetskom prvenstvu, imali smo obavezu ali i neverovatan podstrek da nastavimo da budemo nepobedivi na prvenstvu Srbije", rekao je prvi trener Partizana Nikola Simović, koji je predvodio ekipu na prvenstvu, navodi se u saopštenju.
"Čestitam svim veslačicama, veslačima, kolegama trenerima – timu koji je marljivo radio tokom cele sezone, kao i svima koji su bili uz nas sve vreme da zajedno pišemo istoriju. Naš prvi trener kluba Nikola Stojić i pored obaveza na Svetskom prvenstvu, svakodnevno se informisao i davao savete za pravljenje ovakvih rezultata i u mlađim kategorijama", dodao je Simović, koji je i podigao pehar prvaka Srbije.
Kako se navodi u saopštenju, utisak sa ovog najvažnijeg domaćeg takmičenja je to što se niko iz privremene uprave koju je Jugoslovensko Sportsko Društvo Partizan postavilo u veslačkom klubu, nije pojavio na takmičenju.
"Još jedno pitanje koje ostaje bez odgovora - Zašto se JSD Partizan odrekao svog najtrofejnijeg kluba u društvu, jer podsećamo da je veslački klub Partizan istupio iz društva nakon katastrofalne odluke da uvede privremenu upravu u klub. Kome smetaju sportski rezultati koje pravi Partizan ostaće enigma", piše u saopštenju veslačkog kluba Partizan.
