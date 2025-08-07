LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo

Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.

Foto arhiva VN

Podsetimo, nakon što je došla na udar kritika u javnosti Rusije jer se, kao članica komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta ogradila (maltene odrekla) od toga što ima vojni čin, tvrdeći da je to "prosto, tako po automatizmu jer je članica armijskog kluba, CSKA Moskva", a nazvala je tom prilikom činove dodeljene sportistima "samo nominalnim", čuvena sportistkinja je po drugi put došla u centar pažnje.





Kada su joj zamerali zbog pomenute izjave, kritičari su tvrdili da je to uradila da bi ostala u MOK-u, pa se išlo i do toga da se u Mahačkali promeni naziv stadiona "Jelena Isinbajeva" u nekadašnji, "Trud".





Ali, na tome se nije stalo. Ni od strane kritičara, a ni od slavne atletičarke.







Iako nikakvi detalji distanciranja nisu poznati javnosti, niti je slavna atletičarka bila šta drugo rekla o Rusiji osim da čin koji joj je dodeljen kao članici CSKA nije ništa drugo nego formalnost koja nema veze sa pravom vojskom, u Rusiji se to odricanje baš i nije tolerisalo.



Tako su pojedini sportski čelnici posezali i za uvredama u javnim obraćanjima na ovu temu, neki su tražili da se Isinbajeva izbaci iz Olimpijskog komiteta Rusije (pa im je sa vrha te organizacije poručeno "da to ne može po Statutu, jer je u pitanju osoba koja je članica MOK-a"), a mediji su se utrkivali da objave kako "ona već dugo živi u Španiji, kako tamo ima luksuznu kuću od 200 metara kvadratnih, kako ima i drugu vilu u jednom gradiću-odmaralištu, kako je već dobila NIE (nacionalni identifikacioni broj) koji Španija dodeljuje strancima koji tamo žive i rade, a kako živi sa mužem Nikitom Petinovim i kako im se deca školuju na jugu Tenerifa".



Potom je i slavna sportistkinja rešila da preduzme korak o kome je agencija RIA Novosti javila sledeće:



"Jelena Isinbajeva je sa svojih naloga na društvenim mrežama uklonila zajedničku fotografiju sa (predsednikom Rusije) Vladimirom Putinom. Bila je to fotografija u sklopu objave da se pridružila pokretu 'Tim Putin'.



Objava je bila obelodanjena u novembru 2017. i potpisana rečima "Ja sam u Timu Putin".

Ovo je još jedan bizaran potez olimpijske šampionke", zaključuje se u kratkoj vesti pomenute agencije.

Ali, to nije sve...

Čin prvi (od dva): Rusi "jure" Isinbajevu jer ne plaća porez?!

Iako je nedavno napustila komisiju MOK-a, po isteku mandata, ruski portal "Šampionat" javlja sledeće:



"Federalna poreska služba (FTS) Rusije naredila je da se naplati 1,1 milion rubalja (skoro 12.000 evra) dvostrukoj olimpijskoj šampionki u skoku motkom Jeleni Isinbajevoj, javlja Telegram kanal SHOT.

Prema izvoru, nedavno se pojavio veliki dug.

Štaviše, 2024. godine, Federalna poreska služba je već izrekla sportistkinji kaznu u iznosu od 465.688 rubalja.

Treba napomenuti da 42-godišnja Isinbajeva živi u inostranstvu; U januaru ove godine, odletela je u Rusiju na sahranu svog trenera, Jevgenija Trofimova", naglašava pomenuti medij.

Čin drugi: Rusija joj blokirala račune!

Danas ruski mediji javljaju, konkretno "Meš", da je ruska država rešila da reaguje.

Naime, olimpijska šampionka na dan 5. avgusta ima poreske dugove od 283 hiljade rubalja i - zbog toga su joj računi u Rusiji blokirani.

Tačnije tri njena računa.

Kako je prema kursnoj listi jedna rublja 0,011 evra, njeno dugovanje za neplaćeni porez je oko 3.061 evro, ili oko 358.654 dinara.

Inače, po informacijama pomenutog Telegram kanala "SHOT", ruska sportska zvezda već dve godine nije platila komunalne usluge za dva svoja stana.

