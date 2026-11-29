Analitičar udario na najboljeg igrača Denvera.

Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Jokić još jednom je bio na meti kritičara. Ovog puta na najboljeg košarkaša Nagetsa udario je Kendrik Perkins.

Ovaj NBA analitičar odavno osporava kvalitete Somboraca i njegove mogućnosti na parketu. Ni u jednoj situaciji ne propušta da uputi sramne reči na račun sjajnog centra.

Sada je Petkins pričao o igračima koji su obeležili dosadašnji deo sezone, Perkinsovo mišljenje je naišlo na različite komentare. Uprkos tome što Jokić blista kao i prethodne sezone, Amerikanac smatra da ne zaslužuje mesto u top 5 NBA asova.

- Moram negde da ubacim Tajrisa Meksija među pet najboljih. On je u trci za MVP priznanje... Izbacio bih Jokića - rekao je Perkins.

Otkrio je potom, kao razlog, da prva zvezda Denvera sezone nije najbolji strelac ni u svom timu, jer Kanađanin Džamal Marej beleži bolji prosek poena.

AP Photo/Brandon Dill

- Samo gledajući ovu sezonu, Jokić nije najbolji strelac svog tima po proseku poena. Džamal Marej jeste... Njegove brojke su opale u odnosu na ono što smo ranije viđali - dodao je američki analitičar.

Inače, pomenuti Tajri Meksi od starta sezone za Filadelfiju Seventisiksers ubacuje prosečno 25,9 poena, a to je, kako Perkins navodi, dovoljno da bude u grupi kandidata za najbolje u NBA.

Potom je analitičar dodao komentar o konkurenciji sa kojom se pojedini igrači suočavaju.

- Morate da budete efikasni... Igraš na terenu sa Džejlenom Braunom, Lebronom Džejmsom, Embidom i V. Džej. Edžkombom - zaključio je Perkins.

Inače, Nikola Jokić je napredovao na listi kandidata za MVP trku, međutim, još uvek je daleko iza Slovence Luke Dončića, najboljeg košarkaša Los Anđeles Lejkersa.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА