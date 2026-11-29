Teške reči na račun Srbina: "Izbacio bih Jokića"!
Analitičar udario na najboljeg igrača Denvera.
Srpski reprezentativac Nikola Jokić još jednom je bio na meti kritičara. Ovog puta na najboljeg košarkaša Nagetsa udario je Kendrik Perkins.
Ovaj NBA analitičar odavno osporava kvalitete Somboraca i njegove mogućnosti na parketu. Ni u jednoj situaciji ne propušta da uputi sramne reči na račun sjajnog centra.
Sada je Petkins pričao o igračima koji su obeležili dosadašnji deo sezone, Perkinsovo mišljenje je naišlo na različite komentare. Uprkos tome što Jokić blista kao i prethodne sezone, Amerikanac smatra da ne zaslužuje mesto u top 5 NBA asova.
- Moram negde da ubacim Tajrisa Meksija među pet najboljih. On je u trci za MVP priznanje... Izbacio bih Jokića - rekao je Perkins.
Otkrio je potom, kao razlog, da prva zvezda Denvera sezone nije najbolji strelac ni u svom timu, jer Kanađanin Džamal Marej beleži bolji prosek poena.
- Samo gledajući ovu sezonu, Jokić nije najbolji strelac svog tima po proseku poena. Džamal Marej jeste... Njegove brojke su opale u odnosu na ono što smo ranije viđali - dodao je američki analitičar.
Inače, pomenuti Tajri Meksi od starta sezone za Filadelfiju Seventisiksers ubacuje prosečno 25,9 poena, a to je, kako Perkins navodi, dovoljno da bude u grupi kandidata za najbolje u NBA.
Potom je analitičar dodao komentar o konkurenciji sa kojom se pojedini igrači suočavaju.
- Morate da budete efikasni... Igraš na terenu sa Džejlenom Braunom, Lebronom Džejmsom, Embidom i V. Džej. Edžkombom - zaključio je Perkins.
Inače, Nikola Jokić je napredovao na listi kandidata za MVP trku, međutim, još uvek je daleko iza Slovence Luke Dončića, najboljeg košarkaša Los Anđeles Lejkersa.
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