Košarkaška reprezentacija Brazila priredila je veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, pošto je na domaćem terenu savladala selekciju SAD rezultatom 92:88 i tako napravila veliki korak ka plasmanu na završni turnir.

Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovim trijumfom Brazil se izjednačio sa Amerikancima i Dominikanskom Republikom na čelu grupe E. Sve tri reprezentacije trenutno imaju identičan učinak od sedam pobeda i dva poraza, a do kraja kvalifikacija preostala su im još tri susreta.

Prema propozicijama takmičenja, plasman na Svetsko prvenstvo obezbediće po tri najbolje selekcije iz svake od dve grupe američkih kvalifikacija, pa je Brazil sada u veoma dobroj poziciji.

Posebnu težinu ovom uspehu daje i ambijent u kojem je utakmica odigrana. Više od 11.000 navijača ispunilo je dvoranu "Ibirapuera" u Sao Paulu, gde brazilska reprezentacija nije odigrala zvaničan meč čak 42 godine. Povratak na ovaj teren obeležen je velikom pobedom protiv selekcije SAD.

Amerikanci su u ovim kvalifikacijama nastupili bez najvećih NBA zvezda, oslanjajući se uglavnom na košarkaše iz Razvojne lige, ali je Brazil ipak morao da uloži mnogo truda kako bi sačuvao prednost i stigao do važnog trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Lukas Dijaz sa 24 poena, uz odličnih pet pogođenih trojki iz devet pokušaja. Bivši miljenik delija i košarkaš Crvene zvezde, Jago dos Santos dodao je 16 poena, dok je Gabriel Žau susret završio sa 12.

Na drugoj strani, najviše su se istakli Hejvud Hajsmit sa 16 i Dilion Džons sa 15 poena.

Brazil je tako napravio značajan korak ka Mundobasketu, a Petrovićev tim imaće priliku da u preostalim utakmicama potvrdi plasman među najbolje selekcije sveta.