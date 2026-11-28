Košarkaš Bosne Redži Peri proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige za novembar, saopšteno je iz regionalnog takmičenja.

FOTO: Spartak Office Shoes/Mirjam Jegić Patarčić/ABA liga

Američki centar ostavio je odličan utisak tokom prethodnog meseca, a njegove partije u dresu sarajevskog kluba donele su mu prestižno individualno priznanje.

Peri je u četiri odigrane utakmice prosečno postizao 19 poena i beležio osam skokova po meču. Njegov prosečan indeks korisnosti iznosio je 25,3, što je bilo dovoljno da ponese titulu najkorisnijeg igrača meseca.

Posebno se izdvaja njegov doprinos u napadu, ali i značajna uloga u skoku, gde je iz utakmice u utakmicu pružao stabilne partije.

Priznanje za novembar predstavlja potvrdu kvaliteta američkog košarkaša i njegovog značaja za ekipu Bosne, koja u njemu ima jednog od glavnih igrača u regionalnom takmičenju.

Peri je tako postao dobitnik mesečne MVP nagrade, a njegove partije biće jedan od važnih aduta sarajevskog tima u nastavku sezone.