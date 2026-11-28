Andrej Stojaković nastavlja da dominira: Srbin je jedan od najboljih igrača u koledž košarci
Košarkaši Ilinoisa upisali su još jedan ubedljiv trijumf u ovoj sezoni, pošto su savladali Vestern Kentaki rezultatom 116:76 i tako stigli do sedme pobede u osam odigranih utakmica.
Među najzaslužnijima za novi uspeh bio je Andrej Stojaković, koji je ponovo pokazao zbog čega se nalazi u centru pažnje američke košarkaške javnosti.
Sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića završio je meč sa 18 poena, osam skokova i četiri asistencije. Iz igre je pogodio četiri od devet šuteva, dok je sa linije slobodnih bacanja imao maksimalan učinak, realizovavši svih deset pokušaja.
Mladi, 21-godišnji bek igra sezonu za pamćenje, a o njegovom napadačkom potencijalu posebno se govorilo nakon spektakularnog nastupa u kojem je ubacio čak 46 poena.
Stojaković je i ove sezone jedan od glavnih aduta Ilinoisa, a njegove brojke to najbolje potvrđuju. U dosadašnjem delu takmičenja prosečno postiže 24,9 poena, uz pet skokova i 3,3 asistencije po utakmici.
Takav učinak svrstava ga među najefikasnije košarkaše NCAA lige, a njegove partije nastavljaju da privlače pažnju ljubitelja košarke sa obe strane Atlantika.
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