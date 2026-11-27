Košarkaška reprezentacija Srbije u znatno izmenjenom sastavu dočekuje Italiju u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Dušan Alimpijević dobio je pojačanja iz evroligaških klubova, a pred nedeljni duel u dvorani „Aleksandar Nikolić“ potvrdio je da će kapitensku traku nositi Vladimir Lučić.

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Utakmica je na programu od 19 časova, uz direktan prenos na televiziji Arena Sport Premium 1. Srbija će imati znatno širi izbor igrača nego na gostovanju Litvaniji, ali će konačnu odluku o sastavu selektor doneti nakon poslednjih treninga.

– Svih deset igrača koji su došli, kao i momci koji su nastupali u prethodnim utakmicama tokom kvalifikacionih prozora, konkurišu za 12 mesta u timu. Večeras imamo trening na kojem će igrači sa većom minutažom u prethodnom meču raditi na oporavku, dok će novajlije biti uključene u rad srednjeg intenziteta. Posle večerašnjeg i sutrašnjeg treninga odlučićemo kojih 12 igrača će biti u sastavu – objasnio je Alimpijević.

Govoreći o značaju predstojećeg susreta, selektor je naglasio da Srbija mora da se usredsredi na prvu narednu utakmicu, bez previše razmišljanja o kalkulacijama u kvalifikacijama. Podsetio je i na važnu pobedu protiv Italije ostvarenu u prethodnom prozoru.

– Postoje kalkulacije, recimo da moramo da ostvarimo dve pobede. Ipak, moramo da idemo utakmicu po utakmicu, a prva je ona koju igramo kod kuće protiv Italije. Stvari iz istorije i prošlosti nas uopšte ne zanimaju, jer smo u prethodnom prozoru odigrali fantastičnu utakmicu protiv njih na gostovanju i ostvarili veoma važnu pobedu – rekao je selektor.

LITIJA JE PROŠLOST, LUČIĆ DOBIO KAPITENSKU TRAKU

Alimpijević nije želeo previše da se vraća na poraz od Litvanije, ali je priznao da je njegova ekipa u pojedinim situacijama morala da reaguje mnogo bolje.

– Zaista vas molim da više ne komentarišemo ono što je prošlo. Gotovo je, idemo dalje. U nekim situacijama morali smo da postupimo mnogo bolje, pametnije i smirenije. Nismo to uradili, a okolnosti koje pominjete dodatno su nam otežale posao. Ipak, to je sada prošlost – poručio je Alimpijević.

Posebno je istakao značaj povratka Vladimira Lučića, kojem je poverio kapitensku odgovornost za duel sa Italijanima. Iskusno krilo Bajerna, prema njegovim rečima, predstavljaće važan oslonac ekipi zahvaljujući kvalitetu, iskustvu i odnosu prema nacionalnom timu.

– To je veoma važno. Lučić će biti naš kapiten za narednu utakmicu. Mnogo nam znači svojim iskustvom i kvalitetom. Igra dobru sezonu, ima veliku minutažu i veoma značajnu ulogu u svakom timu za koji nastupa. Moram da naglasim da je komunikacija sa njim, kao i sa svim našim velikim igračima, bila veoma jednostavna. Nije bilo nikakve dileme da li će doći kada smo ga pozvali – istakao je selektor.

ITALIJANI STIŽU SA NEKOLIKO NOVIH IGRAČA

Promene u sastavu očekuju se i u redovima gostiju. Italija u Beograd dolazi nakon pobede nad Turskom, a Alimpijević procenjuje da bi njihov tim mogao da zadrži deo igrača koji su izneli prethodni susret, uz nekoliko novih imena.

– Ne može se reći previše, jer i oni imaju pet ili čak šest novih igrača za ovu utakmicu. Videćemo šta će promeniti u odnosu na prethodni meč. Odigrali su dobru utakmicu protiv Turske, pa pretpostavljam da će zadržati igrače koji su se tada pokazali i pridodati im pet ili šest novajlija – ocenio je Alimpijević.

Srbija, ipak, neće biti kompletna. Nikola Đurišić propustiće ostatak ovog kvalifikacionog prozora zbog povrede, odnosno hematoma nastalog usled udarca. Stručni štab ne želi da rizikuje pogoršanje njegovog stanja.

– Lekari su mi rekli da je reč o hematomu nastalom usled udarca i da nema potrebe bilo šta da rizikujemo. On je van stroja za ovu utakmicu, odnosno za ostatak prozora. Svi ostali igrači su zdravi, nema nikakvih problema niti dodatnih rizika i svi su u konkurenciji za nedelju – otkrio je selektor.

ALIMPIJEVIĆ: PIONIR MOŽE DA NAPRAVI VELIKI PRITISAK

Jedan od važnih aduta Srbije trebalo bi da bude podrška sa tribina. Selektor veruje da atmosfera u dvorani „Aleksandar Nikolić“ može da stvori posebno zahtevne uslove za gostujući tim.

– Veoma dobro znam kakva je atmosfera ovde, još od pre nekoliko nedelja. Dvorana je akustičnija, bučnija i svakako teža za igranje. Čini mi se da ovde može da se napravi mnogo veći pritisak na protivnika nego u Areni. Naravno, Arena ima prednost jer prima mnogo više ljudi, ali kada govorimo o uticaju publike na protivničku ekipu, onda je to definitivno Pionir – objasnio je Alimpijević.

Posebno ga raduje i veliko interesovanje navijača za predstojeći susret. Prema informacijama koje ima, ulaznice se dobro prodaju i ostalo ih je veoma malo.

– Koliko čujem, prodaja karata ide veoma dobro i ostalo ih je vrlo malo. To me izuzetno raduje jer, pored dobrog odziva igrača za FIBA prozore, sada imamo i mnogo veće interesovanje navijača. Govorim iz ličnog iskustva. Ne želim da se vraćam na vreme pre mene, ali kada uporedim situaciju sa novembrom prošle godine, interesovanje za košarku i utakmice reprezentacije Srbije sada je znatno veće. To ne znači da ga ranije nije bilo – zaključio je selektor.

Nedeljni duel sa Italijom tako donosi Srbiji priliku da pred punim tribinama dođe do važne pobede u nastavku borbe za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.