Povratak Vladimira Lučića u reprezentaciju Srbije donosi i dodatnu odgovornost za iskusnog košarkaša. Krilo minhenskog Bajerna ponovo će nositi dres nacionalnog tima, a selektor Dušan Alimpijević poverio mu je kapitensku traku pred nedeljni duel sa Italijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

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Srbija će Italijane dočekati u dvorani „Aleksandar Nikolić“, u nedelju od 19 časova, a Lučićev povratak posebno je značajan s obzirom na to da je poslednji put bio deo reprezentacije pre duže pauze. Kako je otkrio, odluka nije došla spontano, već nakon razgovora sa novim selektorom.

– Imao sam ozbiljnu povredu šake pre tri i po ili četiri godine i jednostavno nisam ni razmišljao o povratku u reprezentaciju, posebno sada u ovim godinama. Ipak, motivacija je došla. Razgovarao sam sa selektorom posle utakmice Bajerna i Bešiktaša, kada mi je rekao da bi voleo da me vidi u ekipi i da budem ovde ako sam spreman da igram ove kvalifikacije – otkrio je Lučić.

Dolazak u Beograd za njega predstavlja i priliku da se nakratko udalji od zahtevnog klupskog ritma, provede vreme sa porodicom i prijateljima i ponovo bude među ljudima sa kojima je godinama delio reprezentativnu svlačionicu.

– Više puta smo pričali o tome. Uvek je dolazak ovde, među naš narod i igrače koji se svi dobro poznajemo, poseban osećaj. Lepo je doći u Beograd, imati priliku da se vide porodica i prijatelji. To je pravo osveženje u ovakvoj sezoni. Raspored se namestio tako da praktično igram utakmicu u utorak, pa u nedelju, a sledeću tek u četvrtak – rekao je iskusni košarkaš.

KAPITENSKA TRAKA VELIKA ČAST, ITALIJA NEUGODAN RIVAL

Lučić je priznao da mu kapitenska uloga predstavlja posebno priznanje, ali i podsetio na kvalitet italijanske selekcije, protiv koje Srbija ima i neprijatna iskustva.

– Sigurno je velika čast biti kapiten svoje zemlje. Možda je to i normalan sled događaja s obzirom na to da sam najstariji igrač ekipe, ali svakako veoma poštujem poverenje koje je selektor želeo da mi iskaže. Bio sam deo te istorije sa Italijanima. Nezgodan su protivnik, koji ponovo dolazi u „Pionir“, s jedne strane rasterećen, a s druge veoma motivisan, kao i uvek kada igra protiv nas. Srbija je košarkaška nacija i ekipa koja uvek motiviše sve rivale, pa očekujemo Italiju u najboljem mogućem izdanju, bez obzira na sastav. Nadam se samo da će se ovog puta završiti slavnije nego moja poslednja utakmica sa njima u Berlinu – poručio je Lučić.

Govoreći o tome šta može da donese ekipi, iskusni košarkaš našalio se na račun sopstvenih godina, ispravivši novinarsku konstataciju da ima 38, pošto mu je zapravo 37. Ipak, smatra da je njegova najvažnija uloga da iskustvom i odnosom prema reprezentativnom dresu bude primer mlađim saigračima.

– Danas nam je prvo okupljanje i situacija je veoma specifična. Ne bih trošio više reči na sve neregularnosti ovih prozora. Imali smo jednu ekipu koja je igrala juče, a sada možda potpuno drugačiju. Trudiću se da svojim iskustvom, savetima i odnosom prema dresu i terenu budem primer drugima. Najbitnije je da se stavimo u službu ekipe i donesemo dobru, pozitivnu energiju, jer taktički praktično nemamo vremena da se pripremimo za ovako velike utakmice – objasnio je kapiten Srbije.

PROKOMENTARISAO I PORAZ OD LITVANIJE

Lučić je pratio i prethodni meč reprezentacije protiv Litvanije, u kojem je Srbija poražena na gostovanju. Smatra da je nacionalni tim imao priliku da se vrati u utakmicu, ali da je domaćin u nastavku uspeo da stekne nedostižnu prednost.

– Pratio sam celu utakmicu. Nezahvalno je komentarisati jer neki momci ranije nisu imali priliku da nose toliku ulogu u reprezentaciji, a sastav se već večeras ponovo menja. Litvanija je tradicionalno nezgodan rival, naročito kod kuće. Imali smo u trećoj četvrtini priliku da se možda potpuno vratimo u meč, ali su posle nekoliko sudijskih odluka, o kojima se već pričalo, otišli na veliku razliku i tu više praktično nije bilo povratka – istakao je Lučić.

Zanimljivo je da će sarađivati sa selektorom koji je približno njegovih godina. Ipak, kako kaže, takav odnos mu nije nepoznat, pošto je tokom karijere često radio sa trenerima i sportskim direktorima svoje generacije. Dodao je i da ga Alimpijević nije dugo ubeđivao da prihvati poziv.

– Navikao sam na to, u kontaktu sam sa trenerima i generalnim menadžerima koji su otprilike mojih godina, tu su i bivši saigrači. Iskreno, nisam imao ni previše razgovora sa selektorom. Jedan razgovor posle utakmice u Istanbulu, još jedan da potvrdim da dolazim i to je to. Ne gledam na sebe kao na veterana. Osetljivo je sada košarkaški pametovati u trenutku kada ekipa ima dva treninga pred utakmicu, pa ću se truditi da pre svega primerom povučem mlađe igrače, koji treba da budu nosioci ne samo sada u prozorima već, nadam se, i na Svetskom prvenstvu – rekao je novi kapiten.

Za kraj, govorio je i o fizičkom stanju. Uprkos dugoj karijeri i brojnim naporima, Lučić ističe da se oseća dobro i da mu kvalitetna medicinska briga u Minhenu mnogo znači.

– Osećam se dosta dobro, iskreno, ne osećam još uvek godine u toj meri. Sa druge strane, imam zaista dobru negu u Minhenu. Koliko dugo će to trajati, ne znam. Idemo iz dana u dan – zaključio je Vladimir Lučić.

Srbija će protiv Italije imati priliku da pred domaćom publikom popravi utisak posle poraza u Litvaniji, a povratak iskusnog Lučića i kapitenska odgovornost koju je dobio mogli bi da budu važan dodatak podmlađenom nacionalnom timu.