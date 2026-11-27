PANATINAIKOS PODNEO PRIJAVU EVROLIGI: Na meti navijači Olimpijakosa, pominje se i Dejan Bodiroga!
Košarkaški klub Panatinaikos obratio se rukovodstvu Evrolige povodom ponašanja navijača Olimpijakosa tokom utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva, odigrane u 14. kolu elitnog takmičenja. Prema pisanju grčkih medija, atinski klub dostavio je snimke na kojima su, kako tvrdi, zabeležena neprimerena skandiranja i sporni transparenti.
Posebnu pažnju privukli su navodi o uvredama upućenim predsedniku Evrolige Dejanu Bodirogi, ali i treneru Hapoela Dimitrisu Itudisu.
U dokumentaciji koju je Panatinaikos prosledio nadležnim organima Evrolige, navodno se nalaze i snimci skandiranja na račun vlasnika atinskog kluba Dimitrisa Janakopulosa, kao i transparent posvećen Manosu Papadopulosu.
Grčki mediji navode da je Panatinaikos uz prijavu priložio video-materijal sa susreta odigranog u dvorani „Sunel arena“, očekujući da rukovodstvo Evrolige ispita sve okolnosti i proceni da li postoje osnovi za pokretanje disciplinskog postupka.
Za sada nije poznato da li će protiv Olimpijakosa biti pokrenut postupak niti da li bi klub mogao da se suoči sa kaznama.
Evroliga se povodom prijave Panatinaikosa za sada nije zvanično oglasila.
Preporučujemo
DRAMA NA MUNDIJALU: Fudbaler iznet sa terena na nosilima posle teškog sudara!
27. 11. 2026. u 18:27
MVP TRKA U NBA SE ZAHUKTAVA: Nikola Jokić sve bliži vrhu
27. 11. 2026. u 17:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
MVP TRKA U NBA SE ZAHUKTAVA: Nikola Jokić sve bliži vrhu
NBA liga objavila je četvrti ovosezonski presek kandidata za MVP priznanje, a Nikola Jokić nastavlja da napreduje na listi najboljih. Srpski centar Denvera trenutno zauzima četvrtu poziciju u trci za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone.
27. 11. 2026. u 17:46
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)