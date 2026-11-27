Košarkaški klub Panatinaikos obratio se rukovodstvu Evrolige povodom ponašanja navijača Olimpijakosa tokom utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva, odigrane u 14. kolu elitnog takmičenja. Prema pisanju grčkih medija, atinski klub dostavio je snimke na kojima su, kako tvrdi, zabeležena neprimerena skandiranja i sporni transparenti.

Foto: D. Milovanović

Posebnu pažnju privukli su navodi o uvredama upućenim predsedniku Evrolige Dejanu Bodirogi, ali i treneru Hapoela Dimitrisu Itudisu.

U dokumentaciji koju je Panatinaikos prosledio nadležnim organima Evrolige, navodno se nalaze i snimci skandiranja na račun vlasnika atinskog kluba Dimitrisa Janakopulosa, kao i transparent posvećen Manosu Papadopulosu.

Grčki mediji navode da je Panatinaikos uz prijavu priložio video-materijal sa susreta odigranog u dvorani „Sunel arena“, očekujući da rukovodstvo Evrolige ispita sve okolnosti i proceni da li postoje osnovi za pokretanje disciplinskog postupka.

Za sada nije poznato da li će protiv Olimpijakosa biti pokrenut postupak niti da li bi klub mogao da se suoči sa kaznama.

Evroliga se povodom prijave Panatinaikosa za sada nije zvanično oglasila.