Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov našao se pred velikim fizičkim izazovom, pošto je u samo 24 sata odigrao dve utakmice, najpre u dresu grčkog velikana, a potom i za reprezentaciju Bugarske.

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Bugarski as priznao je da su u Olimpijakosu bili zabrinuti zbog njegovog opterećenja i napornog rasporeda, ali da mu klub nije pravio probleme kada je odlučio da se odazove pozivu nacionalnog tima.

Vezenkov je u sredu bio jedan od najzaslužnijih za ubedljiv trijumf Olimpijakosa nad Hapoelom iz Tel Aviva rezultatom 104:79, postigavši 21 poen. Već narednog dana ponovo je bio na parketu, ovog puta u reprezentativnom dresu, kada je sa 27 poena predvodio Bugarsku do pobede nad Danskom (87:84) u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2029. godine.

U razgovoru za bugarski portal „Taralej“, košarkaš je govorio o napornom ritmu i odnosu sa klubom, naglasivši da je njegova želja da pomogne reprezentaciji bila presudna.

- S obzirom na to da sam odigrao dve utakmice u roku od 24 sata, bilo je jasno u kakvom sam fizičkom stanju. Rekao sam ljudima u Olimpijakosu da želim da igram za reprezentaciju. Naravno da su bili zabrinuti, ali sam im ponovio koliko mi znači da nastupim. Ni u jednom trenutku nisu pokušali da me spreče. Iako sam bio umoran, pružio sam maksimum. Sada me čekaju dobra večera i pozdrav - izjavio je Vezenkov.

O kakvom se naporu radi najbolje govori podatak da mu je utakmica protiv Danske bila već šesta u periodu od svega 11 dana. Ipak, ističe da je takav ritam deo profesionalnog sporta i da nema prostora za žalbe.

- Ovo mi je bila šesta utakmica za 11 dana, tako da je sasvim očekivano da osećam umor. Svesni smo rasporeda koji imamo. Najvažnije je da vodimo računa o sebi, nastavimo da radimo ono što volimo i da se ne žalimo - poručio je košarkaš Olimpijakosa.

Vezenkov se osvrnuo i na važan trijumf Bugarske protiv Danske, priznavši da njegova selekcija nije odigrala najbolju utakmicu, ali da je rezultat u ovom trenutku najvažniji.

- Nismo bili na potrebnom nivou, ali smo uspeli da pobedimo i to je najbitnije. Ranije smo igrali dobro, ali nismo uspevali da ostvarimo ono što smo želeli. Sada nas očekuje duel sa Rumunijom, koji može da nam obezbedi plasman u glavne kvalifikacije. Pred nama su tri meseca tokom kojih svi moramo da radimo u svojim klubovima, a nakon toga ćemo se ponovo okupiti. Želim da se zahvalim navijačima koji su došli da nas podrže i pokazali koliko vole košarku i ovu novu reprezentaciju. Još uvek nismo imali mnogo vremena da igramo zajedno. Potrebni su nam strpljenje i vreme, ali i rezultati. Želimo da idemo korak po korak, izborimo plasman u glavne kvalifikacije i na kraju stignemo do Evropskog prvenstva. Daćemo sve od sebe da to ostvarimo - zaključio je Vezenkov.