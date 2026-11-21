Košarkaš Bosne će januara 2027. godine zadužiti crno-beli dres.

Kredit: BEAUTIFUL SPORTS/Stein / imago sportfotodienst / Profimedia

Bešiktaš već razmišlja o nastavku sezone i sprema pojačanje za drugi deo takmičarske godine. Ekipa koju sa klupe predvodi Dušan Alimpijević postigla je dogovor sa Redžijem Perijem, američkim centrom koji trenutno nastupa za sarajevsku Bosnu.

Kako prenosi turski novinar Serkan Morovan, a potvrđuje i „Basket njuz“, Peri bi trebalo da se priključi istanbulskom klubu u januaru 2027. godine. Dvadesetšestogodišnji košarkaš u ugovoru sa Bosnom ima izlaznu klauzulu, koju će, prema navodima izvora, iskoristiti kako bi promenio sredinu.

Amerikanac ove sezone pruža odlične partije u Evrokupu, gde na osam utakmica prosečno beleži 16,4 poena, 6,6 skokova i 1,2 asistencije, uz indeks korisnosti 17.

Peri je ranije bio i na radaru Partizana, koji mu je tokom ove godine poslao ponudu za angažman, ali od tog posla očigledno nije bilo ništa.

FOTO: KK Bosna/ABA liga

Na NBA draftu 2020. godine izabran je kao 57. pik, a u najjačoj ligi sveta odigrao je 36 utakmica za Bruklin Netse, Portland Trejl Blejzerse i Indijana Pejserse. Za prosečno 11 minuta na parketu beležio je 4,7 poena i 3,3 skoka.

Tokom karijere našao se i u drugoj najboljoj petorci NBA Dži lige 2022. godine, a pre dolaska u Bosnu nastupao je u Kini i Portoriku.