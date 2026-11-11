Košarka

Baskonija dovodi veliko pojačanje pred Partizan: Stiže iskusni evroligaški centar

В.М.

11. 11. 2026. u 11:15

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Baskonija bi uskoro mogla da dobije značajno pojačanje uoči nastavka sezone, a izbor kluba iz Vitorije pao je na letonskog reprezentativca Rolandsa Šmitsa. Očekuje se da iskusni košarkaš potpiše ugovor do završetka takmičarske godine, i to na dan kada španski tim igra protiv Partizana u 11. kolu Evrolige.

Басконија доводи велико појачање пред Партизан: Стиже искусни евролигашки центар

Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako prenose španski mediji, Šmits je već završio saradnju sa kineskim Ningbo Roketsima, pa više nema prepreka za njegov povratak na evropsku košarkašku scenu.

U Baskoniji od njegovog dolaska očekuju dodatni kvalitet u igri pod košem, ali i iskustvo koje bi moglo da bude veoma važno u zahtevnom rasporedu utakmica. Letonski reprezentativac dobro je upoznat sa zahtevima Evrolige, s obzirom na to da je tokom dosadašnje karijere nosio dres Barselone, Žalgirisa i Anadolu Efesa.

Preostaje još da klub zvanično potvrdi saradnju, nakon čega bi Šmits trebalo da se priključi ekipi i dodatno ojača konkurenciju u unutrašnjoj liniji.

Potreba za novim igračima jasno se vidi i kroz dosadašnje rezultate Baskonije. Ekipa iz Vitorije nalazi se u veoma teškoj situaciji na evroligaškoj tabeli, pošto je u prvih deset kola uspela da ostvari samo jednu pobedu, uz čak devet poraza. Dolazak iskusnog Letonca mogao bi da bude jedan od poteza kojim će pokušati da preokrene sezonu.

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