Zategnuti odnosi Tejtuma i Brauna u centru pažnje: Jedan izbegavao susret, drugi nije želeo da pravi dramu (VIDEO)

Ubedljiva pobeda Bostona nad Filadelfijom rezultatom 123:101 nije bila jedina tema o kojoj se govorilo nakon utakmice. Mnogo pažnje privukao je i odnos Džejsona Tejtuma i Džejlena Brauna, nekadašnjih saigrača iz šampionskog sastava Seltiksa, a izjave na konferenciji za medije dodatno su podgrejale interesovanje javnosti.

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Posebno se izdvojio trenutak neposredno pred početak susreta, kada je Tejtum prišao Braunu i prijateljski ga potapšao po grudima. Međutim, košarkaš Filadelfije nije uzvratio na gest, već je nastavio da gleda u drugom pravcu. Snimak ove situacije ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama. Braun tokom utakmice nije pokazivao želju za komunikacijom sa nekadašnjim saigračem, a nakon završetka susreta pozdravio se sa nekoliko članova bivšeg kluba i potom se povukao u svlačionicu.

Tejtum, ipak, nije želeo da ulazi u priču o navodnim nesuglasicama. Umesto toga, fokusirao se na rezultat i odličnu partiju Pola Džordža, koji je sa 36 poena predvodio Boston do velikog trijumfa.

- To uopšte nije tema. Iza nas je velika pobeda ekipe, a Pol Džordž je odigrao neverovatnu utakmicu. Mislim da upravo o tome treba da se govori. Nisam razmišljao ni o kakvim naslovima, već samo o utakmici. Došao sam da se takmičim, izađem na teren, uživam u košarci i pokušam da pobedim. Ne pridajem ovoj večeri neki poseban značaj. Već putujemo dalje, pošto nas sutra čeka još jedan zahtevan duel protiv Toronta - poručio je Tejtum.

Na parketu je imao znatno uspešniji nastup od nekadašnjeg saigrača. Tejtum je zabeležio 21 poen, šest skokova i četiri asistencije, dok je Braun završio utakmicu sa 13 poena i pet uhvaćenih lopti. Problemi sa ličnim greškama dodatno su otežali njegov nastup, a iz igre je šutirao 4/9.

Braun nije želeo da komentariše odnos sa Tejtumom, ali je otvoreno govorio o nezadovoljstvu zbog sopstvene igre. Nova zvezda Filadelfije priznala je da je od ovog susreta očekivala mnogo više.

- Zaista sam želeo ovu utakmicu i nadao sam se da ću pružiti dobru partiju, ali takve stvari se dešavaju. Nisam zadovoljan i pomalo sam frustriran jer znam da mogu mnogo više da pružim ekipi. Rani problemi sa ličnim greškama poremetili su me i izbacili iz ritma. Sada moramo da se okrenemo narednim izazovima. Što se tiče Džejsona i svega ostalog, nisam se time bavio. Čestitam mu na dobroj utakmici, a Boston je večeras zasluženo slavio - izjavio je Braun.

Očigledno je ta između njih postoji velika tenzija, zbog koje je Braun i zatražio trejd, a prvi obračun pripao je Tejtumu koji se nije previše hvalio jer zna da tek predstoje veliki dueli između Bostona i File koji su uz Nikse među najboljim timovima na Istoku ove sezone.