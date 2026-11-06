"Nije bilo lako"... Penjaroja izneo prve utiske nakon pobede Partizana

Košarkaši Partizana savladali su Makabi u Evroligi. Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske nakon susreta.

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Imao je Španac dovoljno razloga za zadovoljstvo.

- Nije lako dobiti sa ovoliko problema. Tim se sjajno takmičio. odigrali smo sjajnu odbranu. Makabi je talentovan napadački tim. Skok smo dobro kontrolisali u prvoj četvrtini. Karlik je imao sjajan meč. Nije bilo potrebe da daje toliko poena. Menjali smo pozicije. Stivens je igrao na četvorci, Tanasković na petici. Moramo da se prilagođavamo - rekao je on.