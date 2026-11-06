Košarka

Junak Zvezde Kris DŽons: Znao sam da je taj šut moj, saigrači su mi verovali

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 11. 2026. u 22:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRUGI put je Kris Džons junak pobede Crvene zvezde u Evroligi.

Јунак Звезде Крис Џонс: Знао сам да је тај шут мој, саиграчи су ми веровали

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Nakon što je srušio Asvel, Amerikanac je trojkom na pleća oborio Olimpijakos usred Atine (62:57).

- To mi nije prvi takav pogodak. Saigrači i tim su mi verovali. Znao sam da je taj šut moj. Imam samopouzdanje. Veoma sam ponosan na tim što smo pobedili - rekao je Džons.

Upitan je potom kakav su tim crveno-beli iz Beograda.

- U napadu delimo loptu, a u odbrani pomažemo jedan drugom. Želim da budem takvi na terenu na oba kraja, zajedno - zaključio je omaleni plejmejker.

Podsetimo, Crvena zvezda posle 10 odigranih utakmica u Evroligi ima učinak 7-3, a u narednoj rundi gostuje Real Madridu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVO LICE PINKA U JEKU OTKAZA: Pevač postao voditelj - evo u kojoj emisiji ćemo ga gledati

NOVO LICE PINKA U JEKU OTKAZA: Pevač postao voditelj - evo u kojoj emisiji ćemo ga gledati