Junak Zvezde Kris DŽons: Znao sam da je taj šut moj, saigrači su mi verovali
DRUGI put je Kris Džons junak pobede Crvene zvezde u Evroligi.
Nakon što je srušio Asvel, Amerikanac je trojkom na pleća oborio Olimpijakos usred Atine (62:57).
- To mi nije prvi takav pogodak. Saigrači i tim su mi verovali. Znao sam da je taj šut moj. Imam samopouzdanje. Veoma sam ponosan na tim što smo pobedili - rekao je Džons.
Upitan je potom kakav su tim crveno-beli iz Beograda.
- U napadu delimo loptu, a u odbrani pomažemo jedan drugom. Želim da budem takvi na terenu na oba kraja, zajedno - zaključio je omaleni plejmejker.
Podsetimo, Crvena zvezda posle 10 odigranih utakmica u Evroligi ima učinak 7-3, a u narednoj rundi gostuje Real Madridu.
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