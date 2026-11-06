Kakve reči Nvore: Zvezdin junak otkrio šta mu je trener Navaro savetovao!
Beograđani šokirali Olimpijakos na njihovom parketu.
Sjajnom igrom tokom 30 minuta, Crvena zvezda je stigla do sedme pobede u Evroligi ove sezone.
Samo u poslednjoj četvrtini pala je koncentracija Beograđana, ali su Kris Džons trojkom i Džordan Nvora uspeli da sačuvaju zasluženu prednost Navarovog tima, koji je imao u ogromnom delu meča.
Nvora je duel završio sa "dabl-dablom", jer je na 18 poena dodao i 13 skokova, što mu je obezbedilo na kraju indeks +23.
- Osećaj je sjajan, uspeli smo da izvučemo pobedu u drugom poluvremenu. Nismo baš pogađali šuteve, ali sve vreme smo igrali odbranu i pokušavali da kontrolišemo skokove - rekao je Nvora.
Bivši igrač Efesa je imao čak 13 uhvaćenih lopti, pa je priznao i na šta je Ibon Navaro ukazivao:
- Naš trener je pričao za skokove i zbog toga sam morao da budem fokusiran - zaključio je Džordan Nvora.
Crvena zvezda je sada na skoru 7-3 i zauzima drugu poziciju evroligaške tabele.
Beograđani će u narednom, 11. kolu Evrolige 12. novembra gostovati Realu u Madridu, dok će Olimpijakos dočekati Dubai.
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