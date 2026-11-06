Košarka

Kakve reči Nvore: Zvezdin junak otkrio šta mu je trener Navaro savetovao!

С.С.

06. 11. 2026. u 22:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Beograđani šokirali Olimpijakos na njihovom parketu.

Какве речи Нворе: Звездин јунак открио шта му је тренер Наваро саветовао!

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajnom igrom tokom 30 minuta, Crvena zvezda je stigla do sedme pobede u Evroligi ove sezone.

Samo u poslednjoj četvrtini pala je koncentracija Beograđana, ali su Kris Džons trojkom i Džordan Nvora uspeli da sačuvaju zasluženu prednost Navarovog tima, koji je imao u ogromnom delu meča.

Nvora je duel završio sa "dabl-dablom", jer je na 18 poena dodao i 13 skokova, što mu je obezbedilo na kraju indeks +23.

- Osećaj je sjajan, uspeli smo da izvučemo pobedu u drugom poluvremenu. Nismo baš pogađali šuteve, ali sve vreme smo igrali odbranu i pokušavali da kontrolišemo skokove - rekao je Nvora.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bivši igrač Efesa je imao čak 13 uhvaćenih lopti, pa je priznao i na šta je Ibon Navaro ukazivao:

- Naš trener je pričao za skokove i zbog toga sam morao da budem fokusiran - zaključio je Džordan Nvora.

Crvena zvezda je sada na skoru 7-3 i zauzima drugu poziciju evroligaške tabele.

Beograđani će u narednom, 11. kolu Evrolige 12. novembra gostovati Realu u Madridu, dok će Olimpijakos dočekati Dubai.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ZAŠTITITE KUĆU OD ZLA? Otac Predrag: Pre jela uradite ovo - važno je

KAKO DA ZAŠTITITE KUĆU OD ZLA? Otac Predrag: "Pre jela uradite ovo - važno je"