"Slatko gorak ukus"! Ibon Navaro jednog igrača posebno izdvojio nakon pobede Zvezde nad Olimpijakosom
Ibon Navaro izneo je utiske nakon pobede Crvene zvezde nad Olimpijakosom.
Trener crveno-belih imao je šta da kaže nakon nešto lošijeg drugog poluvremena njegovog tima.
- Sada imam slatko gorak ukus u ustima. U drugom poluvremenu nismo bili dobri u napadu. Mislim da smo na kraju našli način da postignemo koševe. Moramo da nastavimo. Moramo da analiziramo drugo poluvreme i da se popravimo. Moramo iz ovoga da učimo - rekao je, a potom pomenuo Džordana Nvoru.
- Ponekada ume da bude jednodimenzionalan igrač. Može mnogo toga da uradi. Da bude dobar u skoku, u ofanzivi.
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