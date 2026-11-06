Košarka

"Slatko gorak ukus"! Ibon Navaro jednog igrača posebno izdvojio nakon pobede Zvezde nad Olimpijakosom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

06. 11. 2026. u 22:19

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Ibon Navaro izneo je utiske nakon pobede Crvene zvezde nad Olimpijakosom.

Слатко горак укус! Ибон Наваро једног играча посебно издвојио након победе Звезде над Олимпијакосом

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener crveno-belih imao je šta da kaže nakon nešto lošijeg drugog poluvremena njegovog tima. 

- Sada imam slatko gorak ukus u ustima. U drugom poluvremenu nismo bili dobri u napadu. Mislim da smo na kraju našli način da postignemo koševe. Moramo da nastavimo. Moramo da analiziramo drugo poluvreme i da se popravimo. Moramo iz ovoga da učimo - rekao je, a potom pomenuo Džordana Nvoru. 

- Ponekada ume da bude jednodimenzionalan igrač. Može mnogo toga da uradi. Da bude dobar u skoku, u ofanzivi.   

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