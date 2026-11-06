Istorijski pogled na tabelu Evrolige! Zvezda odmah iza lidera, evo gde je Partizan!

Večiti rivali upisali pobede protiv Olimpijakosa, odnosno, Makabija.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Večiti rivali ostvarili su sjajne rezultate u 10. kolu Evrolige! Partizan je u Beogradskoj areni oduzeo ponos Izraelcima i savladao Makabi Tel Aviv sa 88:67.

S druge strane, Crvena zvezda je napravila ogroman podvig pobedom nad evropskim prvakom Olimpijakosom u Atini rezultatom 62:57. Iako su na poluvremenu imali 18 poena prednosti, izabranici Ibona Navara su do kraja meča morali da strepe za trijumf, jer su Pirejci u poslednjoj četvrtini spustili na jednocifren minus.

Uprkos tome Zvezda se odbranila i sačuvala visoku prednost, stigavši do sedme pobede u sezoni. Ujedno se klub s Malog Kalemegdana prvi put izbio na drugu poziciju, ali isti bilans imaju sledećim redosledom: Valensija, Fenerbahče, Olimpijakos, Dubai i Barselona (svi po 7-3). Katalonci su prvi "ispod crte", u plejin zoni, a što se tiče liderske pozicije, ona je rezervisana za Panatinaikos koji vodi sa skorom 8-2.

Standings provided by Sofascore

Partizan se trijumfom nad Makabijem izdvojio na 11. mestu sa bilansom 5-5, poziciji ispod one koja vodi u plejin. U prednosi sa pobedom više su: osmi Real Madrid, deveti Hapoel Tel Aviv i deseti Žalgiris (svi imaju po 6-4), koji je večeras naneo debakli Alimpijevićevom Bešiktašu u Istanbulu.

Ispod beogradskih crno-belih su bolonjski, jer je Virtus poražen od Dubaija kod kuće. Potom od 13. do 16. mesta, slede turski i francuski rivali Efes i Bešiktaš, odnosno, Pariz i Asvel sa skorom 4-6.

Minhenski Bajern je na 3-7, Makabi porazom u Beogradu upisao osmi poraz i sada je na 2-8, dok Armani i poslednjeplasirana Baskonija dele "fenjer" sa bilansom 1-9.

EVROLIGA - 10. KOLO

Petak

Bešiktaš - Žalgiris 67:83

/Omoruji 17 - Tubelis 14/

Olimpijakos - Crvena zvezda 57:62

/Vezenkov 27 – Nvora 18/

Virtus - Dubai 75:93



Partizan - Makabi Tel Aviv 88:67

/Tompson 16 – Tajs 11/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93



Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

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